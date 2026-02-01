Le pagelle di Fortitudo-Pistoia (81-61). Una prova di autorità

Gianluca Della Rosa : 8 punti (1/2 da due, 2/5 da tre). Entra con spirito battagliero e si prende responsabilità che non può evitare. Corre, lotta e colpisce quando serve. Voto 6.

Simon Anumba: 4 punti (2/4 da due, 0/1 da tre), si arrangia come può in un ruolo che sta ancora imparando a cucirsi addosso. Energia e volontà non mancano, ma il mestiere è ancora in costruzione. Voto 6