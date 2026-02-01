BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Fortitudo-Pistoia (81-61). Una prova di autorità
Dopo un avvio incerto, la Fortitudo cambia passo nel terzo quarto, alza l’intensità difensiva e prende il controllo definitivo della gara. Pistoia regge un tempo, poi scivola via.
La Fortitudo archivia la pratica Estra Pistoia con autorità, scavando il solco decisivo nel terzo quarto e gestendo poi senza affanni il vantaggio. Dopo un avvio contratto, la Effe aumenta l’intensità difensiva, controlla i rimbalzi e scappa fino al +20 finale. Una vittoria solida, più di sostanza che di spettacolo, ma mai realmente in discussione.
Flats Service Fortitudo Bologna
Paulius Sorokas: 16 punti (4/5 da due, 2/7 da tre). Parte a fari spenti e poi accende la partita: quando decide di salire di tono, la Fortitudo cambia marcia. Dominante nella metà campo offensiva, presenza costante anche a rimbalzo. Voto 7.
Toni Perkovic: 15 punti (3/10 da due, 2/9 da tre). Tira sempre, anche quando il mirino balla. Generoso fino all’eccesso, alterna buone soluzioni a forzature evidenti. Voto 6.
Niccolò De Vico: 13 punti (2/3 da due, 3/6 da tre). Cresce col passare dei minuti, scrollandosi di dosso le esitazioni iniziali. La sua miglior versione in maglia Effe. Voto 6.5.
Matteo Fantinelli: 9 punti (4/9 da due, 0/1 da tre). Non forza, smista palloni e tiene il ritmo giusto. Voto 6.
Matteo Imbrò: 9 punti (2/2 da due, 1/1 da tre). Approfitta delle crepe difensive avversarie e ci infila dentro qualche spunto incoraggiante. Piccoli segnali, ma finalmente concreti, di una condizione in crescita. Voto 6.
Gianluca Della Rosa: 8 punti (1/2 da due, 2/5 da tre). Entra con spirito battagliero e si prende responsabilità che non può evitare. Corre, lotta e colpisce quando serve. Voto 6.
Simon Anumba: 4 punti (2/4 da due, 0/1 da tre), si arrangia come può in un ruolo che sta ancora imparando a cucirsi addosso. Energia e volontà non mancano, ma il mestiere è ancora in costruzione. Voto 6
Samuele Moretti: 4 punti (2/2 da due), si sacrifica contro avversari più grossi, difendendo con il corpo come uno scudo medievale. Paga qualcosa ai fischi, ma l’impatto non manca. Voto 6
Alvise Sarto: 3 punti (0/1 da due, 1/3 da tre), resta spesso incollato alla difesa avversaria senza riuscire a scrollarsela di dosso. Serata complicata, come correre con il vento contro. Voto 5
Estra Pistoia
Ivan Buva: 20 punti (6/12 da due, 0/0 da tre) – Voto 6.
Lorenzo Saccaggi: 18 punti (6/8 da due, 1/4 da tre) – Voto 6.
Jazz Johnson: 8 punti (0/1 da due, 2/3 da tre) – Voto 5.
Simone Zanotti: 7 punti (2/5 da due, 0/2 da tre) – Voto 5.
Gabriele Stefanini: 5 punti (1/2 da due, 1/5 da tre) – Voto 5.
Niccolò Dellosto: 3 punti (0/0 da due, 1/3 da tre) – Voto 5.
Filippo Gallo: 0 punti (0/3 da due, 0/6 da tre) – Voto 4.
Nicolas Alessandrini: 0 punti (0/0 da due, 0/2 da tre) – Voto 5.
Daniele Magro: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Voto 5.
