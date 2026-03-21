BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Fortitudo-Rimini (78-76). Cuore, caos e Sorokas
Sotto per lunghi tratti, la Fortitudo ribalta la gara con energia e carattere, trovando il successo solo dopo un supplementare tesissimo.
Vittoria sofferta e rocambolesca per la Fortitudo, che piega Rimini 78-76 dopo un supplementare al cardiopalma. Sotto per lunghi tratti e in difficoltà contro la fisicità avversaria, la Effe rimonta nel secondo tempo e la spunta con orgoglio e nervi saldi. Decisivi gli episodi finali e la leadership dei suoi uomini chiave.
Le pagelle di Fortitudo-Rimini
Flats Service Fortitudo Bologna
- Matteo Fantinelli: 4 punti (1/7 da due, 0/3 da tre). Satica contro i muscoli avversari ma resta in piedi come un capitano nella tempesta, distribuendo gioco anche quando le onde sono alte. Voto 6.5.
- Toni Perkovic: 7 punti (3/12 da due, 0/3 da tre). Serata complicata, spara a salve e fatica a trovare un modo alternativo per incidere. Voto 4.
- Alvise Sarto: 10 punti (1/3 da due, 2/6 da tre). Alterna buone cose a pause improvvise: un motore che gira ma non ingrana mai davvero la marcia. Voto 6.
- Simon Anumba: 20 punti (10/16 da due, 0/0 da tre). Grinta, cuore, sportellate. Combatte con ferocia e segna in ogni modo, anche quando sembra impossibile, Voto 8.
- Paulius Sorokas: 23 punti (5/9 da due, 1/9 da tre). Domina a rimbalzo e si accende nel momento decisivo. Un giocatore d’altri tempi, e sicuramente di categoria superiore. Voto 8.
- Gianluca Della Rosa: 0 punti (0/0 da due, 0/3 da tre). Si perde. Ma ha la scusante dell’infortunio in settimana. Voto 5.
- Matteo Imbrò: 11 punti (1/2 da due, 1/4 da tre). Costruisce con pazienza e poi colpisce. Sua la tripla che, praticamente, decide la partita. Dal logo, peraltro. Voto 7.
- Vincenzo Guaiana: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre). Incerto su cosa fare e quando farlo, Voto 5.
- Niccolò De Vico: 3 punti (0/1 da due, 0/2 da tre). Lotta e nel finale porta mattoni utili alla causa, Voto 6.
- Samuele Moretti: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre). Spaesato tra braccia e centimetri avversari. Voto 5.
Dole Basket Rimini
- Davide Denegri: 14 punti (5/10, 0/5) – Voto 6,5.
- Gora Camara: 14 punti (6/7, 0/1) – Voto 6,5.
- Pierpaolo Marini: 13 punti (2/8, 2/5) – Voto 5,5.
- Ivan Alipiev: 13 punti (5/7, 1/3) – Voto 6,5.
- Mark Ogden: 10 punti (1/4, 2/7) – Voto 6.
- Giovanni Tomassini: 9 punti (0/0, 1/4) – Voto 6,5.
- Alessandro Simioni: 2 punti (1/1, 0/2) – Voto 5,5.
- Stefano Saccoccia: 1 punto (0/0, 0/0) – Voto 6.
- Giacomo Leardini: 0 punti (0/1, 0/2) – Voto 6.
- Assane Sankare: 0 punti (0/0, 0/1) – Voto 5,5.
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