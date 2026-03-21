Le pagelle di Fortitudo-Rimini (78-76). Cuore, caos e Sorokas

Vittoria sofferta e rocambolesca per la Fortitudo, che piega Rimini 78-76 dopo un supplementare al cardiopalma. Sotto per lunghi tratti e in difficoltà contro la fisicità avversaria, la Effe rimonta nel secondo tempo e la spunta con orgoglio e nervi saldi. Decisivi gli episodi finali e la leadership dei suoi uomini chiave.

Le pagelle di Fortitudo-Rimini

Flats Service Fortitudo Bologna

Matteo Fantinelli : 4 punti (1/7 da due, 0/3 da tre). Satica contro i muscoli avversari ma resta in piedi come un capitano nella tempesta, distribuendo gioco anche quando le onde sono alte. Voto 6.5.

: 4 punti (1/7 da due, 0/3 da tre). Satica contro i muscoli avversari ma resta in piedi come un capitano nella tempesta, distribuendo gioco anche quando le onde sono alte. Toni Perkovic : 7 punti (3/12 da due, 0/3 da tre). Serata complicata, spara a salve e fatica a trovare un modo alternativo per incidere. Voto 4.

: 7 punti (3/12 da due, 0/3 da tre). Serata complicata, spara a salve e fatica a trovare un modo alternativo per incidere. Alvise Sarto : 10 punti (1/3 da due, 2/6 da tre). Alterna buone cose a pause improvvise: un motore che gira ma non ingrana mai davvero la marcia. Voto 6.

: 10 punti (1/3 da due, 2/6 da tre). Alterna buone cose a pause improvvise: un motore che gira ma non ingrana mai davvero la marcia. Simon Anumba : 20 punti (10/16 da due, 0/0 da tre). Grinta, cuore, sportellate. Combatte con ferocia e segna in ogni modo, anche quando sembra impossibile, Voto 8.

: 20 punti (10/16 da due, 0/0 da tre). Grinta, cuore, sportellate. Combatte con ferocia e segna in ogni modo, anche quando sembra impossibile, Paulius Sorokas : 23 punti (5/9 da due, 1/9 da tre). Domina a rimbalzo e si accende nel momento decisivo. Un giocatore d’altri tempi, e sicuramente di categoria superiore. Voto 8.

: 23 punti (5/9 da due, 1/9 da tre). Domina a rimbalzo e si accende nel momento decisivo. Un giocatore d’altri tempi, e sicuramente di categoria superiore. Gianluca Della Rosa : 0 punti (0/0 da due, 0/3 da tre). Si perde. Ma ha la scusante dell’infortunio in settimana. Voto 5.

: 0 punti (0/0 da due, 0/3 da tre). Si perde. Ma ha la scusante dell’infortunio in settimana. Matteo Imbrò : 11 punti (1/2 da due, 1/4 da tre). Costruisce con pazienza e poi colpisce. Sua la tripla che, praticamente, decide la partita. Dal logo, peraltro. Voto 7.

: 11 punti (1/2 da due, 1/4 da tre). Costruisce con pazienza e poi colpisce. Sua la tripla che, praticamente, decide la partita. Dal logo, peraltro. Vincenzo Guaiana : 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre). Incerto su cosa fare e quando farlo, Voto 5.

: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre). Incerto su cosa fare e quando farlo, Niccolò De Vico : 3 punti (0/1 da due, 0/2 da tre). Lotta e nel finale porta mattoni utili alla causa, Voto 6.

: 3 punti (0/1 da due, 0/2 da tre). Lotta e nel finale porta mattoni utili alla causa, Samuele Moretti: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre). Spaesato tra braccia e centimetri avversari. Voto 5.

Dole Basket Rimini

Davide Denegri: 14 punti (5/10, 0/5) – Voto 6,5.

Gora Camara: 14 punti (6/7, 0/1) – Voto 6,5.

Pierpaolo Marini: 13 punti (2/8, 2/5) – Voto 5,5.

Ivan Alipiev: 13 punti (5/7, 1/3) – Voto 6,5.

Mark Ogden: 10 punti (1/4, 2/7) – Voto 6.

Giovanni Tomassini: 9 punti (0/0, 1/4) – Voto 6,5.

Alessandro Simioni: 2 punti (1/1, 0/2) – Voto 5,5.

Stefano Saccoccia: 1 punto (0/0, 0/0) – Voto 6.

Giacomo Leardini: 0 punti (0/1, 0/2) – Voto 6.

Assane Sankare: 0 punti (0/0, 0/1) – Voto 5,5.

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