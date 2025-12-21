Le pagelle di Fortitudo – Ruvo di Puglia (91-54). Controllo totale

La Fortitudo si regala una vigilia tranquilla spazzando via Ruvo di Puglia con un netto 91-54. Gara mai davvero in discussione, indirizzata già nel primo quarto e gestita senza affanni grazie a una superiorità fisica evidente e a rotazioni ampie concesse da Caja. Non una serata scintillante per qualità complessiva, ma concreta, utile e rassicurante: due punti in cassaforte e testa libera per chiudere l’andata.

Le pagelle di Fortitudo – Ruvo di Puglia (91-54)

Flats Service Fortitudo Bologna

Paulius Sorokas : 23 punti (7/14 da due, 2/4 da tre) – Domina, raccoglie rimbalzi e segna senza mai forzare, facendo pesare chili, centimetri e letture. Voto 7.5.

Alvise Sarto : 14 punti (1/1 da due, 4/9 da tre) – Lui la scintilla che accende il match: apre la strada quando serve, poi si mette in modalità controllo, senza bisogno di strafare. Voto 7.

Samuele Moretti: 13 punti (4/5 da due, 0/0 da tre). Gioca una gara in scioltezza assoluta, presidia l’area con il sorriso di chi sa che non dovrà sudare troppo. Porta fisicità e concretezza. Voto 7.

Vincenzo Guaiana : 10 punti (2/3 da due, 2/3 da tre) – Una sgambata ordinata, due triple senza rumore e tanta applicazione difensiva: serata semplice, fatta bene. Voto 6,5.

Gianluca Della Rosa : 9 punti (0/0 da due, 3/7 da tre) – Dirige il traffico senza mai perdere il controllo, avvia l’attacco e poi si limita all’ordinaria amministrazione. Voto 7.

Matteo Fantinelli : 6 punti (2/6 da due, 0/2 da tre) – Rientra distribuendo palloni come se non se ne fosse mai andato: 10 assist, tempi giusti e la sensazione di avere sempre tutto sotto controllo. Voto 6.5.

Simon Anumba : 6 punti (3/6 da due, 0/1 da tre) – Naviga in acque tranquille, mettendo muscoli e presenza senza mai alzare i giri del motore. Voto 6.

Matteo Imbrò : 6 punti (3/4 da due, 0/5 da tre) – Aumenta il chilometraggio e prova a ritrovare ritmo: non sempre preciso, ma utile nel flusso di una gara già in discesa. Voto 6.

Niccolò De Vico: 4 punti (0/0 da due, 0/1 da tre)- Minuti per sgranchirsi e rientrare nel contesto, senza lasciare segni particolari ma senza sbavature. Voto 6.

Crifo Wines Ruvo di Puglia

Pierre Brooks II: 15 punti (3/7 da due, 3/9 da tre) – Voto 4.5.

Jacopo Borra: 11 punti (4/8 da due, 0/1 da tre) – Voto 4.

Mihajlo Jerkovic: 10 punti (2/5 da due, 2/5 da tre) – Voto 5.

Thomas Reale: 6 punti (0/2 da due, 2/3 da tre) – Voto 4.

Micheal Anumba: 6 punti (1/2 da due, 0/2 da tre) – Voto 5.

Samuele Miccoli: 4 punti (1/2 da due, 0/3 da tre) – Voto 5.

Aleksa Nikolic: 2 punti (1/5 da due, 0/2 da tre) – Voto 4.

Aanen Moody: 0 punti (0/1 da due, 0/4 da tre) – Voto 4.

Bernardo Musso: 0 punti (0/1 da due, 0/2 da tre) – Voto 4,5.

Giacomo Granieri: 0 punti (0/0, 0/0) – Voto 5.

Filippo Di Zanni: 0 punti (0/0, 0/0) – Voto 5.

Scott Ulaneo: 0 punti (0/0, 0/0) – Voto 5.

