Le pagelle di Rimini-Fortitudo (83-68). Fiammate isolate

Gianluca Della Rosa : 15 punti (0/0 da due, 5/11 da tre) – Il metronomo che prova a tenere insieme un’orchestra spesso scordata: è l’unico a muovere davvero il pallone e a dare un senso all’attacco. Voto 7 .

Lee Moore : 9 punti (3/5 da due, 1/4 da tre). Si prende qualche responsabilità, ma le cinque palle perse sono sassolini nelle scarpe che rallentano ogni passo. Voto 5.

Samuele Moretti: 6 punti (2/2 da due, 0/0 da tre). Spintoni, sportellate e qualche canestro utile, ma l’antisportivo è davvero pessimo e penalizza la squadra in un momento cruciale. Voto 4.5.