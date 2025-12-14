BasketFortitudo Bologna
Le pagelle di Rimini-Fortitudo (83-68). Fiammate isolate
La Fortitudo dura un quarto e poi si perde, crollando anche a Rimini nonostante i tentativi di rimonta nel terzo quarto.
La Fortitudo crolla anche a Rimini. mette il naso avanti nel primo quarto e illude di poter reggere l’urto. Poi Rimini alza i giri, piazza il break decisivo prima dell’intervallo e nel secondo tempo controlla i tentativi di rimonta.
Flats Service Fortitudo Bologna
Gianluca Della Rosa: 15 punti (0/0 da due, 5/11 da tre) – Il metronomo che prova a tenere insieme un’orchestra spesso scordata: è l’unico a muovere davvero il pallone e a dare un senso all’attacco. Voto 7.
Alvise Sarto: 12 punti (0/1 da due, 3/6 da tre). Accende qualche luce, ma poco più. Alterno, ma combattivo. Voto 6.
Paulius Sorokas: 10 punti (2/6 da due, 1/5 da tre). Raccoglie 12 rimbalzi ma davanti resta imbrigliato. Voto 5.
Lee Moore: 9 punti (3/5 da due, 1/4 da tre). Si prende qualche responsabilità, ma le cinque palle perse sono sassolini nelle scarpe che rallentano ogni passo. Voto 5.
Simon Anumba: 7 punti (2/5 da due, 1/1 da tre). Messo a presidiare territori troppo vasti, lotta con il fisico, senza però incidere davvero. Voto 5.5.
Samuele Moretti: 6 punti (2/2 da due, 0/0 da tre). Spintoni, sportellate e qualche canestro utile, ma l’antisportivo è davvero pessimo e penalizza la squadra in un momento cruciale. Voto 4.5.
Vincenzo Guaiana: 6 punti (1/2 da due, 1/1 da tre). Prova a sporcare ogni linea di passaggio e a dare ordine dietro, ma davanti fa quel che può. Voto 6.
Matteo Imbrò: 3 punti (0/0 da due, 1/6 da tre) – Sparacchia a vuoto. Voto 4.5.
Niccolò De Vico: 0 punti (0/0 da due, 0/1 da tre) – Troppi pochi minuti in campo. Voto 5.
Dole Basket Rimini
Mark Ogden: 29 punti (5/6 da due, 5/8 da tre) – Voto 8.5.
Giovanni Tomassini: 15 punti (0/1 da due, 5/6 da tre) – Voto 7,5.
Pierpaolo Marini: 13 punti (2/8 da due, 3/7 da tre) – Voto 6,5.
Davide Denegri: 9 punti (0/2 da due, 2/7 da tre) – Voto 6.
Gora Camara: 8 punti (3/7 da due, 0/0 da tre) – Voto 6.
Alessandro Simioni: 5 punti (1/1 da due, 1/1 da tre) – Voto 6.
Luca Pollone: 2 punti (1/2 da due, 0/3 da tre) – Voto 5,5.
Giacomo Leardini: 2 punti (1/1 da due, 0/2 da tre) – Voto 6.
Valentin Georgescu: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Voto 5.
Assane Sankare: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Voto 5.
Thomas Della Chiesa: 0 punti (0/0 da due, 0/0 da tre) – Voto 5.
