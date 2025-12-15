Mercoledì 17 dicembre la Fortitudo allo Store di via Riva Reno dalle 18:00

La Fortitudo, sconfitta ieri a Rimini, si prepara al natale e ha deciso di fare un regalo a tutti i tifosi. Prima di giocare l’ultima partita del 2025 in casa, domenica alle ore 18:00 contro Ruvo di Puglia, la Effe vivrà un momento d’incontro con i propri tifosi prima di Natale. Alle ore 18:00 di mercoledì 17 settembre l’intera squadra sarà presente, insieme al proprio allenatore Attilio Caja, allo Store di via Riva Reno per passare qualche ora insieme ai propri tifosi.

Ecco quanto comunica la società: “Il Natale Fortitudo arriva al Fortitudo Store! Insieme a tutta la collezione natalizia, Mercoledì 17 Dicembre, dalle 18:00 sarà presente tutta la squadra e il coach per un saluto, autografi e foto e per fare gli auguri di Natale a tutti i tifosi“.

(Fortitudo Store Via Riva Reno 4h)

