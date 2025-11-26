Paulius Sorokas nel quintetto ideale della 13esima giornata LNP!

La Fortitudo Bologna si gode l’ennesima menzione del proprio giocatore di punta nel quintetto ideale della serie A2 LNP. Tocca ancora una volta a Paulius Sorokas fare da primo della classe durante Fortitudo-Forlì, in una sfida dove i 15 rimbalzi catturati dal lituano sui 48 complessivi di squadra (32 degli avversari). Insieme ai palloni catturati figurano anche 15 punti, 3 triple, 2 assist e 2 stoppate. Una prestazione sontuosa del numero 9, faro offensivo dell’Aquila e leader indiscusso in campo.

Sorokas nel quintetto ideale di serie A2

La Lega Nazionale Pallacanestro ha deciso di inserire Paulius Sorokas nel quintetto ideale della 13esima giornata di serie A2. Insieme al lituano, altre 4 giocatori sono stati inseriti nell’albo dei migliori della giornata appena passata: Alessandro Grande di Avellino, Zach Copeland di Brindisi, Martino Mastellari di Cividale e Simone Aromando di Mestre.

Altra grande soddisfazione per la Fortitudo Bologna, che si potrà godere ora una decina di giorni di riposo, prima della sfida con Avellino, in programma mercoledì 3 dicembre, rinviata per la convocazione in nazionale di un giocatore del club biancoverde. Domenica prossima si tornerà invece al Paladozza, per ospitare la Libertas Livorno in un altro big match. I livernesi sono infatti alle spalle della Fortitudo di una vittoria, con un record di 8-5.

