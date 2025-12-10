Seguici su

Fortitudo Bologna

Tegola Fortitudo, Mazzola sotto ai ferri e out 3-4 mesi

Dai 3 ai 4 mesi di stop per Valerio Mazzola per una problematica legata al ginocchio. Stasera la Fortitudo sarà in campo alle 20:30 a Monza

Pubblicato

59 minuti fa

il

Valerio Mazzola crediti Fortitudo Pallacanestro
Valerio Mazzola (©Fortitudo Pallacanestro)

La Fortitudo si prepara alla grande sfida di stasera contro Bergamo con un grattacapo in più. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia ufficiale dell’ennesimo grave infortunio della stagione biancoblù, questa volta di Valerio Mazzola, che dovrà operarsi. tegola non da poco nell’economia della squadra di Caja, che aveva già sopperito all’assenza prolungata dell’ex Virtus con l’acquisto, nella scorsa settimana, di Niccolò De Vico.

Mazzola, il comunicato della Fortitudo

Di seguito, ecco comunica la Fortitudo Bologna in merito alle condizioni di Valerio Mazzola.

Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica che il giocatore Valerio Mazzola, a seguito di un trauma contusivo al ginocchio destro riportato durante l’allenamento di lunedì, è stato visitato dal Prof. Rocchi, il quale ha rilevato la necessità di un intervento chirurgico. I tempi di recupero stimati sono di circa 3-4 mesi“.

Gianluca Della Rosa e Valerio Mazzola crediti Fortitudo Pallacanestro

Gianluca Della Rosa e Valerio Mazzola (©Fortitudo Pallacanestro)

L’assenza prolungata di Valerio Mazzola si aggiungerà a quella di Lorenzo Benvenuti, mentre sono sulla via del ritorno Imbrò (che stasera contro Bergamo ci sarà) e Moore, che potrebbe tornare la settimana prossima. Stasera out anche Matteo Fantinelli, non partito per Monza coi compagni. La Fortitudo si prepara quindi a un incontro complicato senza il prezioso supporto del proprio capitano. Il cambio di Della Rosa sarà stasera Gamberini, che ha ben figurato quando chiamato in causa precedentemente.

