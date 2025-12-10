Tegola Fortitudo, Mazzola sotto ai ferri e out 3-4 mesi

La Fortitudo si prepara alla grande sfida di stasera contro Bergamo con un grattacapo in più. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia ufficiale dell’ennesimo grave infortunio della stagione biancoblù, questa volta di Valerio Mazzola, che dovrà operarsi. tegola non da poco nell’economia della squadra di Caja, che aveva già sopperito all’assenza prolungata dell’ex Virtus con l’acquisto, nella scorsa settimana, di Niccolò De Vico.

Mazzola, il comunicato della Fortitudo

Di seguito, ecco comunica la Fortitudo Bologna in merito alle condizioni di Valerio Mazzola.

“Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica che il giocatore Valerio Mazzola, a seguito di un trauma contusivo al ginocchio destro riportato durante l’allenamento di lunedì, è stato visitato dal Prof. Rocchi, il quale ha rilevato la necessità di un intervento chirurgico. I tempi di recupero stimati sono di circa 3-4 mesi“.

L’assenza prolungata di Valerio Mazzola si aggiungerà a quella di Lorenzo Benvenuti, mentre sono sulla via del ritorno Imbrò (che stasera contro Bergamo ci sarà) e Moore, che potrebbe tornare la settimana prossima. Stasera out anche Matteo Fantinelli, non partito per Monza coi compagni. La Fortitudo si prepara quindi a un incontro complicato senza il prezioso supporto del proprio capitano. Il cambio di Della Rosa sarà stasera Gamberini, che ha ben figurato quando chiamato in causa precedentemente.

