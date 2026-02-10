Toni Perkovic: «Fortitudo, la promozione è possibile»

L’ultimo arrivato in casa Fortitudo, Toni Perkovic, è stato ospite della trasmissione Sport Club su É-TV. Il croato ha raccontato il momento che lui e la Fortitudo stanno vivendo, reduci dalla bella vittoria in esterna sul campo del Basket Torino. Con fiducia e concentrazione, Perkovic crede fermamente che questa squadra abbia le carte in regola per giocare per la promozione fino all’ultimo. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Perkovic a Sport Club

Come sta andando a Bologna? «Bologna è una città eccezionale e mi sento a casa, visto che è molto vicina alla Croazia. La promozione è possibile, il nostro è un grande coach in una grande società, e siamo una grande squadra. L’ambiente è incredibile».

Che cosa puoi dare a questa squadra? «All’inizio sono partito non tirando bene, poi a Torino è andata meglio. Caja vuole grande attenzione in difesa, perché è lì che bisogna lavorare quando la palla non entra. Io posso aiutare la squadra soprattutto facendo punti».

Martino e Caja in cosa sono diversi? «Con Martino sono stato bene, ora sto iniziando a capire quello che vuole coach Caja. Attenzione ai dettagli, difesa, lavoro duro. Martino parla di più con i singoli, con Caja non c’è relax, visto che devi stare attento a molte cose. Sono entrambi grandi allenatori».

Come sta Moore? «Ai nostri allenamenti non c’è, ha orari diversi. Non so quale sia la situazione. Noi ci occupiamo solo di vincere le partite».

Cosa pensi del livello dell’A2? «Simile rispetto a quello dell’anno scorso, c’è più equilibrio ora, visto che l’anno passato Udine aveva staccato tutti prendendo il comando. 10 squadre possono battere tutte, è un livello davvero duro».

Ti sei abituato alle arrabbiature tipiche di coach Caja? «Nella mia carriera ho già avuto allenatori come lui, uno di questi è Mrsic, che ora è a Sassari. Nessuno è come Caja, però. Devi essere sempre molto concentrato» ha concluso Perkovic.

Crediti: Sport Club

