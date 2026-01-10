Trasferta stregata per la Fortitudo: al Pala AGSM AIM vince Verona 78-60

TEZENIS VERONA 78-60 FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA (20-15, 20-17, 17-12, 21-16)

Tezenis Verona: Filippo Baldi rossi 15, Riccardo Bolpin 13, Federico Zampini 13, Lorenzo Ambrosin 11, Michele Serpilli 6, Tyrus Mcgee 6, Justin Johnson 5, Diego Monaldi 5, Federico Poser 4, Marco Spanghero 0, Davide Pittana 0, Mattia Mecenero 0. All. Cavina.

Fortitudo Bologna: Paulius Sorokas 17, Toni Perkovic 9, Vincenzo Guaiana 8, Samuele Moretti 7, Gianluca Della rosa 6, Niccolo De vico 6 , Matteo Fantinelli 5, Alvise Sarto 2, Simon Anumba 0, Federico Gamberini 0. All. Caja.

Qui le statistiche complete

La trasferta continua a essere un tabù per la Fortitudo. Anche a Verona la squadra di Attilio Caja si smarrisce, fatica a trovare soluzioni e finisce per subire una sconfitta mai realmente in discussione. I biancoblù restano in partita solo a tratti, senza però riuscire a costruire continuità offensiva né a dare solidità alle proprie scelte. Percentuali basse, palle perse e nervosismo diventano il filo conduttore di una serata complicata, mentre la Tezenis gestisce con ordine e lucidità. Verona non accelera mai davvero, ma colpisce ogni volta che la Fortitudo sbaglia, scavando il solco con pazienza. Il risultato è l’ennesimo stop esterno che conferma una difficoltà strutturale lontano dal PalaDozza: sesta sconfitta di fila in trasferta.

La cronaca di Verona-Fortitudo: primo tempo

Quintetti iniziali:

Tezenis Verona: Poser, Bolpin, Ambrosin, Zampini, Serpilli.

Fortitudo Bologna: Fantinelli, Della Rosa, Sarto, Anumba, Sorokas.

Mattonate, ferri e un solo cesto veneto nei primi due minuti di gioco: non è una Fortitudo brillantissima quella che si muove sul parquet nei primi possessi, ma almeno non subisce immediatamente pesanti parziali da parte dei padroni di casa. Partita fisica come da pronostici, con tanti falli da un lato e dall’altro e difese molto aggressive. I primi sprazzi di continuità li trova Verona, che con un “redivivo” Zampini aggiunge punti al suo cartellino approfittando di una non perfetta difesa ospite.

La Effe di contro resta attaccata nel punteggio accorciando più volte ai liberi con Sorokas, stoppando anche i tentativi di incursione in area degli americani di sponda gialloblù e riuscendo così a rimanere a distanza di 1/2 possessi per diversi minuti. Chi allunga/chi accorcia, si resta a fine primo quarto ad un paio di possessi di distanza: avanti Verona 23-17.

Gioca meglio in attacco Verona, di fronte ad una Fortitudo aggressiva ma imprecisa: con più triple e qualche buona azione, la squadra di coach Cavina costruisce con pazienza la doppia cifra di vantaggio. Trascinatori un Bolpin in serata di grazia e da Ambrosin. I lob Fante-Moretti non hanno un grande impatto offensivo e si continua a viaggiare tra i gli 8 e 13 punti di scarto. Ad ogni azione fortitudina corrisponde una reazione della Tezenis, che riesce a controllare il ritmo innervosendo gli animi biancoblù.

Se da un lato i 6.75 non sono un miraggio nel deserto, dall’altro i Caja’s si affidano praticamente soltanto ai liberi per non permettere ai padroni di casa di scappare (1 su 9 da tre in tutto il primo tempo). Poi, complice anche un pò di confusione in impostazione di Verona, i biancoblù riescono a bucare la difesa avversaria in un paio di occasioni con il capitano e un buon Guaiana. Il primo tempo si chiude comunque con Verona in netto vantaggio: 41-32.

Secondo tempo

Avvio di ripresa in chiave veronese, che con Serpilli torna sul +14. 6-0 di parziale degli uomini di Cavina, con due soluzioni offensive identiche di fila: backdoor laterale e difesa biancoblù bucata senza problemi. Caja prova a dare una strigliata ai suoi, lontani parenti dei giocatori visti domenica scorsa con Roseto, ma solo giocate da campetto impossibili (Guaiana docet) permettono ai biancoblù di siglare. Poca costruzione logica, e le palle perse pesano: basta troppo poco a Verona per allungare ancora e involarsi sul 52-36. Falli di frustrazione a raffica per gli ospiti e il margine continua ad ampliarsi. E visto che piove sempre, ovviamente, sul bagnato, esce anche Fantinelli dopo una brutta caduta (nulla di grave fortunatamente). Mini break bolognese di 0-6 che ridà un pò di energie, ma con Baldi Rossi Verona ricaccia facilmente indietro Bologna: 57-44 dopo mezz’ora.

Le ottime letture difensive dei padroni di casa non permettono a Bologna di accorciare. Sul +20 a 7 dal termine, Verona comincia a guardare il cronometro e la differenza canestri, e in parte anche la Effe, ma per fare finire in fretta l’ennesima brutta trasferta di questa stagione. Le mani biancoblù tremano anche in tiri semplicissimi, e gli ultimi 6 minuti sono un lunghissimo garbage time: Verona-Fortitudo finisce 78-60.

