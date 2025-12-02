Era nell’aria ma ora è ufficiale: Niccolò De Vico è un giocatore della Fortitudo Bologna. Il trentunenne brianzolo farà parte del roster dei biancoblù dopo una serie di allenamenti sostenuti col gruppo. Dopo un lungo passato in serie A, l’esperienza dell’ex Brindisi sarà fondamentale per continuare a correre in classifica.

Fortitudo, ecco Niccolò De Vico: il comunicato

Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Niccolò De Vico.

Nato a Monza il 19/07/1994, ala di 200 cm, De Vico è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile di Biella, con cui ha esordito in serie A nella stagione 2009/10. Dopo sette anni consecutivi in terra piemontese, ecco arrivare – nell’estate 2017- la chiamata di Reggio Emilia, dove Niccolò ha trascorso due stagioni, disputando ancora il massimo campionato italiano e l’Eurocup.

Successivamente (sempre in serie A), De Vico ha giocato 17 minuti di media nelle stagioni di Cremona e Varese, prima di approdare (estate 2021) a Torino.

Nel triennio 2021/24, ha mantenuto una costante media realizzativa in doppia cifra (rispettivamente 10,2, 13, 2 e 11, 4 punti a partita), risultando uno dei perni della squadra piemontese (di cui è stato capitano) e confermando questi numeri anche nei playoff.

Nell’ultima stagione agonistica, De Vico ha vestito la maglia della Valtur Brindisi, prima di fermarsi (febbraio 2025) a causa di un infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a chiudere anticipatamente l’annata.

Più di 100 partite nella serie A italiana, De Vico ha anche indossato la maglia della Nazionale U16, vantando anche una partecipazione all’Europeo U20, nel 2014.

Da parte di tutta la famiglia della Fortitudo: Benvenuto in Effe, Niccolò!

