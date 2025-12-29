Sermasi: «Sponsor Eurolega lontano ma ci lavoriamo, dal mercato un inserimento già nell’aria»

A poche ore dal Monday Night che vedrà impegnata la Virtus Bologna sul campo di Trieste il vicepresidente bianconero, Giuseppe Sermasi è stato ospite della trasmissione Sport Club su E-TV. Diversi i temi trattati, dalla stretta attualità allo sponsor per le gare di Eurolega passando per la questione Vildoza, il mercato e il futuro palasport.

Le parole del vicepresidente della Virtus Bologna, Giuseppe Sermasi

Avete allestito una squadra che sta facendo bene in campionato e rende orgogliosi i tifosi in Eurolega: «Siamo tutti soddisfatti, abbiamo sbagliato una sola partita ma ci può stare e ci prepariamo ad un gennaio impegnativo. Ci giocheremo le nostre carte».

A che punto siamo per lo sponsor di Eurolega? «Siamo distanti da una chiusura ma ci stiamo lavorando giorno per giorno».

Zanetti dice che costate tanto: «Abbiamo una licenza triennale, e in Eurolega sfido a trovare altre piazze che riempiono il palazzetto come noi. Ci stiamo lavorando».

La distanza è perchè non ci sono manifestazioni di interesse o perchè c’è distanza tra domanda e offerta? «Ci sono manifestazioni di interesse che non ci soddisfano».

In campo e fuori si vede un grande affiatamento: «Obiettivi pochi e buoni, dati da Zanetti a inizio campionato. Lavoriamo a medio termine con una squadra che dovrà avere continuità negli uomini, non dimenticando che si sono solo due ultra trentenni».

Sulla questione Vildoza, si troveranno accordi? «Ho avuto colloqui con elementi importanti della Croce Rossa, ora aspettiamo di vedere cosa dirà la magistratura. La società dialoga con tutti, tanto più se ci sono decisioni e opinioni di carattere diverso. Quando la magistratura avrà finito il suo compito, noi agiremo di conseguenza»

Vildoza è meno colpevole di quanto non sembrasse: «Sul campo è un ottimo giocatore, in società ha mostrato il suo valore come uomo, e chi sperava di sfruttare la cosa per farlo fuori ha pestato.. sappiamo cosa. E’ facile condannare un giocatore che era rimasto fermo, perchè criticarlo quando era ancora fuori condizione?»

Domenica potrebbe saltare la partita con Trapani: “Se capitasse, non è colpa della Virtus Bologna nè della Lega nè della Fip, ma di una squadra che non vuole venire a Bologna. Ognuno delle rispettare le regole date, e se non capita è giusto che si paghi».

Il nuovo Palasport? «Stiamo andando nei tempi e nei modi da programma, lo dico perchè faccio parte del progetto e sono responsabile dei lavori. Chi passa può già vedere le torri, a breve si costruirà la struttura metallica e successivamente ci saranno gli altri passaggi. Stando così le cose, la consegna avverrà entro ottobre 2026».

Agirete sul mercato? «I giochi di mercato della Virtus sono in mano a Ronci e Zanetti, ma per ora siamo completi anche se a breve ci sarà un piccolo inserimento, che è già nell’aria».

Gli israeliani che volevano comprare la Virtus Bologna? «All’epoca ero fuori».

Meglio essere rimasti con Zanetti? «Sono i risultati che contano. Con la proprietà mista c’erano problemi di gestione, ora tutti stiamo seguendo il presidente. E, aggiungo, questo stato porta il vantaggio di avere Paolo Ronci, uno dei migliori dirigenti sportivi italiani, che lavora senza lacci e lacciuoli. Certo, non siamo squadra da primi 10 budget in Europa, forse è pure la metà delle prime, ma abbiamo costruito una squadra unita, non ci sono gruppi che vanno in modo contrapposto, la gestione manageriale è solida».

