Italbasket – I 12 per la sfida di Newcastle, presenti tre virtussini

L’Italbasket procede nel suo percorso di qualificazione alla Fiba World Cup 2027, questa sera la squadra di coach Banchi sarà impegnata a Newcastle nella sfida contro la Gran Bretagna. Dopo aver chiuso la prima finestra di qualificazione con una vittoria e una sconfitta gli azzurri cercano due successi nel doppio impegno contro Ellis e compagni.

I dodici di Banchi per Gran Bretagna – Italbasket

#0 Marco Spissu (Playmaker, Casademont Saragozza – Spagna)

#00 Amedeo Della Valle (Guardia, Germani Brescia)

#1 Nico Mannion (Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#16 Amedeo Tessitori (Centro, Umana Reyer Venezia)

#20 Saliou Niang (Ala, Virtus Olidata Bologna)

#26 Luigi Suigo (Centro, Mega Superbet Basket – Serbia)

#28 Davide Casarin (Guardia, Ferramenta Vanoli Cremona)

#35 Momo Diouf (Centro, Virtus Olidata Bologna)

#42 Giovanni Veronesi (Ala, Vanoli Cremona)

#45 Nicola Akele (Ala, Virtus Olidata Bologna)

#77 John Petrucelli (Guardia/Ala, Galatasaray Mct Technic – Turchia)

Le parole del coach azzurro

«Siamo determinati e consapevoli di poter competere contro una squadra, la Gran Bretagna, che ha dimostrato tutto il suo potenziale nella finestra di novembre. Proveremo a mettere a frutto quanto preparato in allenamento andando oltre le inevitabili difficoltà generate dall’arrivo scaglionato di buona parte dei giocatori in roster. Ogni atleta ha dimostrato di voler contribuire ad accelerare il processo di costruzione, ancora in fase embrionale, ma grazie a disponibilità, sacrificio e impegno siamo certi di poter offrire due gare di assoluto spessore».

La formazione azzurra scenderà in campo questa sera alle ore 20:30 italiane, diretta del match su SkySport e Dazn.

La squadra farà rientro in Italia sabato 28 febbraio, giorno in cui è prevista la conferenza stampa di presentazione del match di Livorno. L’appuntamento per la stampa è per le ore 16.00 presso la “Sala del Grande Rettile” al Museo della Città di Livorno in Piazza del Luogo Pio, 19.

I relatori saranno il Sindaco di Livorno Luca Salvetti e il Presidente FIP Giovanni Petrucci. Interverranno il CT Luca Banchi, il Capo Delegazione Gigi Datome, il Capitano della Nazionale Amedeo Tessitori e il Presidente del Comitato Regionale Toscana Massimo Faraoni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook