No game a Sofia, una Virtus decimata dagli infortuni si arrende 109-91 all’Hapoel Tel Aviv

Hapoel Tel Aviv vs Virtus Bologna 109-91 (34-19, 31-21; 21-22, 23-29)

Hapoel Tel Aviv: Motley 22, Jones 6, Blakeney 14, Bryant 8, Timor 5, Edwards 8, Malcolm 12, Randolph 2, Micic 12, Wainright 6, Oturu 14, Madar. Coach Itoudis.

Virtus Bologna: Baiocchi 2, Edwards 3, Niang 5, Accorsi 6, Smailagic 10, Alston 24, Morgan 24, Diarra 11, Jallow 2, Akele 4. Coach Ivanovic.

Le statistiche complete.

La Cronaca

Virtus: Edwards, Jallow, Alston, Niang, Smailagic

Hapoel: Micic, Bryant, Wainright, Malcolm, Oturu

Una Virtus Bologna decimata dagli infortuni in quel di Sofia inizia bel il match con due assist e una tripla di Edwards per tenere testa alla formazione israeliana. Micic e compagni provano però ad indirizzare il match con una pressione difensiva attenta ancor più massimizzata dalle ottime percentuali in attacco. 20-13 il punteggio dopo i primi 5′ di gioco. Difesa virtussina che non regge davanti alla lucidità dei ragazzi di Itoudis che continua a tirare benissimo toccando anche il + 14. Il primo quarto si chiude con un sonoro 34-19 per i padroni di casa.

Non inizia meglio la seconda frazione bianconera, si sente la mancanza di uomini in cabina di regia e la poca urgenza riservata all’Eurolega. L’Hapoel continua a produrre e tanto in attacco portandosi fino al +29, unico obiettivo della Virtus diventa quindi da subito quello di provare a limitare i danni in una serata complicata. Sul finale di quarto le V Nere provano a limitare i danni con un mini parziale ma è largo il vantaggio israeliano che si assesta sul 65-4o al termine del primo tempo.

Secondo Tempo

Prova a metterci un po d’energia la formazione felsinea con qualche difesa di Diarra ma rimangono i problemi in attacco dove non si apre la formazione israeliana. Bryant e compagni continuano a non sbagliare e si riportano nuovamente sul +31. Alston Jr lavora bene sul perimetro, giocando anche da portatore di palla ed è proprio il 21 a ridurre lo svantaggio con le sue conclusioni dai 6,75. Il terzo quarto si chiude sull’86-62 a firma Matteo Accorsi.

L’ultimo quarto non regala maggiori emozioni rispetto al resto della gara. La Virtus Bologna prova a rimanere sotto il 30 punti di svantaggio cercando di portare il match verso la sirena finale in maniera più indolore possibile. Una gara che aveva poco da dire e non ha riservato sorprese ai pochi spettatori. Per le V Nere il solo aspetto positivo rimane quello di aver regalato diversi minuti ai suoi giovanissimi. Finisce 109-91 la sfida tra Hapoel Tel Aviv e Virtus Bologna.

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