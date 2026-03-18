BasketVirtus Bologna
Hapoel – Virtus: le parole di Ivanovic e Akele, cinque indisponibili tra i bianconeri
Le parole del coach bianconero alla vigilia del match di Sofia
La Virtus Bologna si prepara ad affrontare una nuova trasferta europea in casa dell’Hapoel Tel Aviv. Gli israeliani, tornati a Sofia dopo i fatti legati alla guerra in Medio Oriente, rimangono in piena corsa per un posto nella post season europea, per le V Nere una sfida senza pretese di classifica.
Oltre agli assenti di lunga data come Alessandro Pajola, Daniel Hackett e Luca Vildoza (gli ultimi due vicini al rientro) non prenderanno parte al match Francesco Ferrari e Momo Diouf.
Le parole di di Coach Ivanovic e Akele alla vigilia di Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna
Le parole di coach Dusko Ivanovic sulla trasferta di Sofia: «Loro sono certamente una delle migliori squadre in Europa. Sono un grande team soprattutto in situazioni d’isolamento e pick and roll, oltre ad essere una squadra intelligente ed esperta.
Come successo con Milano, dovremo provare a giocare velocemente in transizione e specialmente non concedere canestri facili».
Nicola Akele sulla sfida contro l’Hapoel Tel Aviv: «Domani ci aspetta una partita contro una squadra molto forte ed esperta come Hapoel. Si può dire che loro siano una “finta neo-promossa”. Hanno gerarchie ben collaudate e ben allenate.
Noi dovremo fare la nostra partita, imponendo la nostra aggressività difensiva e in attacco dovremo invece muovere la palla per aggirare al meglio la loro difesa ben organizzata. Quello che è certo è che andremo lì dando il massimo per strappare la vittoria».
Informazioni sulla gara
Hapoel IBI Tel Aviv vs Virtus Bologna, giovedì 19 marzo ore 20.05 – Arena 8888 Sofia (Sofia)
ARBITRI: Carlos Peruga, Jakub Zamojski, Luka Kardum.
DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.
Indisponibili Alessandro Pajola, Daniel Hackett e Luca Vildoza. Non prenderanno parte alla trasferta di Sofia, Francesco Ferrari per un affaticamento al flessore destro e Momo Diouf per riposo precauzionale.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook