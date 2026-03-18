Hapoel – Virtus: le parole di Ivanovic e Akele, cinque indisponibili tra i bianconeri

La Virtus Bologna si prepara ad affrontare una nuova trasferta europea in casa dell’Hapoel Tel Aviv. Gli israeliani, tornati a Sofia dopo i fatti legati alla guerra in Medio Oriente, rimangono in piena corsa per un posto nella post season europea, per le V Nere una sfida senza pretese di classifica.

Oltre agli assenti di lunga data come Alessandro Pajola, Daniel Hackett e Luca Vildoza (gli ultimi due vicini al rientro) non prenderanno parte al match Francesco Ferrari e Momo Diouf.

Le parole di di Coach Ivanovic e Akele alla vigilia di Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna

Le parole di coach Dusko Ivanovic sulla trasferta di Sofia: «Loro sono certamente una delle migliori squadre in Europa. Sono un grande team soprattutto in situazioni d’isolamento e pick and roll, oltre ad essere una squadra intelligente ed esperta.

Come successo con Milano, dovremo provare a giocare velocemente in transizione e specialmente non concedere canestri facili».

Nicola Akele sulla sfida contro l’Hapoel Tel Aviv: «Domani ci aspetta una partita contro una squadra molto forte ed esperta come Hapoel. Si può dire che loro siano una “finta neo-promossa”. Hanno gerarchie ben collaudate e ben allenate.

Noi dovremo fare la nostra partita, imponendo la nostra aggressività difensiva e in attacco dovremo invece muovere la palla per aggirare al meglio la loro difesa ben organizzata. Quello che è certo è che andremo lì dando il massimo per strappare la vittoria».

Informazioni sulla gara

Hapoel IBI Tel Aviv vs Virtus Bologna, giovedì 19 marzo ore 20.05 – Arena 8888 Sofia (Sofia)

ARBITRI: Carlos Peruga, Jakub Zamojski, Luka Kardum.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili Alessandro Pajola, Daniel Hackett e Luca Vildoza. Non prenderanno parte alla trasferta di Sofia, Francesco Ferrari per un affaticamento al flessore destro e Momo Diouf per riposo precauzionale.

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