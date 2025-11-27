Seguici su

In occasione di Virtus Bologna – Dubai (5/12) verrà lanciato il kit away 25/26

45 minuti fa

Virtus Bologna Away
©Virtus Pallacanestro

La Virtus Bologna è pronta a svelare il nuovo adidas kit away 2025/26. Le V Nere si vestiranno di bianco sul parquet della Virtus Arena in occasione del match contro Dubai. La sfida si giocherà il 5 dicembre in Fiera e vedrà per l’occasione i padroni di casa vestire la nuova maglia da trasferta. Verranno anche attivate promozioni riguardo i biglietti della gara.

Il comunicato di Virtus Bologna

In occasione della prima partita della stagione alla Virtus Arena e del lancio ufficiale del nuovo kit adidas away 25/26, per la partita di Euroleague contro Dubai Basketball (in programma venerdì 5 dicembre alle ore 20.30), Virtus Bologna presenta l’evento “Virtus White Out”.

Valorizziamo un momento così importante per club e tifosi invitando tutti a venire in Arena vestiti di bianco (curva esclusa), in modo da ottenere un colpo d’occhio suggestivo che possa celebrare al meglio questa serata. Oltre al nuovo kit adidas away 25/26 verrà presentata una linea “White” dedicata. Disponibile nei punti vendita il giorno della partita, per poi essere acquistabile anche sullo store ufficiale.

Virtus Bologna Fenerbahce

©Virtus Bologna

L’iniziativa del “Virtus White Out” rappresenterà un ritorno alle origini. La squadra, infatti, scenderà in campo – in via del tutto eccezionale solo per questo match – con il kit adidas away 25/26. Riscoprendo quel bianco che per la maggior parte dei decenni ha contraddistinto le partite casalinghe. Sarà dunque un’occasione speciale per celebrare storia e identità del club, valorizzata dal palcoscenico della Virtus Arena e della Euroleague.

White Out

White Out ©Virtus Bologna

Promozione biglietti

Acquista i biglietti per la gara contro Dubai al seguente link. Per questa gara è attiva anche la “PROMO UNIBO”. Presentando il badge universitario presso i rivenditori autorizzati Vivaticket o in Casa Virtus (Via dell’Arcoveggio 49/2) sarà possibile acquistare un biglietto al costo di € 10 per il settore Lodge laterale.

