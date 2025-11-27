In occasione di Virtus Bologna – Dubai (5/12) verrà lanciato il kit away 25/26

La Virtus Bologna è pronta a svelare il nuovo adidas kit away 2025/26. Le V Nere si vestiranno di bianco sul parquet della Virtus Arena in occasione del match contro Dubai. La sfida si giocherà il 5 dicembre in Fiera e vedrà per l’occasione i padroni di casa vestire la nuova maglia da trasferta. Verranno anche attivate promozioni riguardo i biglietti della gara.

Il comunicato di Virtus Bologna

In occasione della prima partita della stagione alla Virtus Arena e del lancio ufficiale del nuovo kit adidas away 25/26, per la partita di Euroleague contro Dubai Basketball (in programma venerdì 5 dicembre alle ore 20.30), Virtus Bologna presenta l’evento “Virtus White Out”.

Valorizziamo un momento così importante per club e tifosi invitando tutti a venire in Arena vestiti di bianco (curva esclusa), in modo da ottenere un colpo d’occhio suggestivo che possa celebrare al meglio questa serata. Oltre al nuovo kit adidas away 25/26 verrà presentata una linea “White” dedicata. Disponibile nei punti vendita il giorno della partita, per poi essere acquistabile anche sullo store ufficiale.

L’iniziativa del “Virtus White Out” rappresenterà un ritorno alle origini. La squadra, infatti, scenderà in campo – in via del tutto eccezionale solo per questo match – con il kit adidas away 25/26. Riscoprendo quel bianco che per la maggior parte dei decenni ha contraddistinto le partite casalinghe. Sarà dunque un’occasione speciale per celebrare storia e identità del club, valorizzata dal palcoscenico della Virtus Arena e della Euroleague.

Promozione biglietti

Acquista i biglietti per la gara contro Dubai al seguente link. Per questa gara è attiva anche la “PROMO UNIBO”. Presentando il badge universitario presso i rivenditori autorizzati Vivaticket o in Casa Virtus (Via dell’Arcoveggio 49/2) sarà possibile acquistare un biglietto al costo di € 10 per il settore Lodge laterale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook