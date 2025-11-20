Seguici su

BasketVirtus Bologna

Italbasket, i convocati di Banchi: per la Virtus ci sarà Akele, Polonara sarà il capitano

Pubblicato

16 ore fa

il

Italbasket convocati
©FIP

Prime convocazioni per il nuovo CT dell’Italbasket Luca Banchi. Gli azzurri sfideranno l’Islanda il 27 novembre alle ore 20 (Tortona) e la Lituania il 30 novembre alle ore 17:30 (Klaipeda).

Il comunicato della FIP

Iniziano le qualificazioni al Mondiale 2027! A una settimana dall’esordio contro l’Islanda a Tortona, il CT Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di convocati.

Tra gli Azzurri, spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano rimanendo parte integrante del gruppo. Dall’alto delle sue 94 presenze in Azzurro, Achi aveva già ricoperto questo ruolo contro l’Ungheria nel febbraio 2024 (qualificazioni a EuroBasket 2025).
Prima chiamata in Nazionale A per Luigi Suigo Diego Garavaglia e Luca Vincini, oltre a Elisèe Assui e Giovanni Veronesi che figurano tra gli atleti a disposizione.
Francesco Ferrari, unico giocatore selezionato proveniente dal Campionato di Serie A2, non ha mai esordito con la Senior pur avendo fatto parte della squadra nella “finestra” di febbraio 2025.

La squadra si ritroverà lunedì 24 novembre ad Alessandria e sosterrà tre sessioni di allenamenti a Tortona prima di scendere in campo contro gli islandesi. Venerdì 28 novembre il trasferimento a Klaipeda, dove domenica 30 novembre andrà in scena la sfida alla Lituania (ore 17.30 italiane).

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra
00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia
7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano
16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia
19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid – Spagna
23 Diego Garavaglia 2007 201 Ala Ratiopharm Ulm – Germania
24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Gesteco Cividale del Friuli
25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona
26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia
27 Leonardo Candi 1997 190 Play/Guardia Umana Reyer Venezia
28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona
33 Achille Polonara 1991 205 Ala Banco di Sardegna Sassari
37 Matteo Librizzi 2002 181 Playmaker Openjobmetis Varese
38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark
44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona
45 Nicola Akele 1995 203 Ala Virtus Olidata Bologna
50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari
77 John Petrucelli 1992 188 Guardia/Ala Trapani Shark
Commissario Tecnico
Luca Banchi
Assistente Allenatore
Marco Ramondino
Assistente Allenatore
Adriano Vertemati
Assistente Allenatore
Iacopo Squarcina
Preparatore Fisico
Matteo Panichi

 

