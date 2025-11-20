Italbasket, i convocati di Banchi: per la Virtus ci sarà Akele, Polonara sarà il capitano

Prime convocazioni per il nuovo CT dell’Italbasket Luca Banchi. Gli azzurri sfideranno l’Islanda il 27 novembre alle ore 20 (Tortona) e la Lituania il 30 novembre alle ore 17:30 (Klaipeda).

Il comunicato della FIP

Iniziano le qualificazioni al Mondiale 2027! A una settimana dall’esordio contro l’Islanda a Tortona, il CT Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di convocati.

Tra gli Azzurri, spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano rimanendo parte integrante del gruppo. Dall’alto delle sue 94 presenze in Azzurro, Achi aveva già ricoperto questo ruolo contro l’Ungheria nel febbraio 2024 (qualificazioni a EuroBasket 2025).

Prima chiamata in Nazionale A per Luigi Suigo Diego Garavaglia e Luca Vincini, oltre a Elisèe Assui e Giovanni Veronesi che figurano tra gli atleti a disposizione.

Francesco Ferrari, unico giocatore selezionato proveniente dal Campionato di Serie A2, non ha mai esordito con la Senior pur avendo fatto parte della squadra nella “finestra” di febbraio 2025.

La squadra si ritroverà lunedì 24 novembre ad Alessandria e sosterrà tre sessioni di allenamenti a Tortona prima di scendere in campo contro gli islandesi. Venerdì 28 novembre il trasferimento a Klaipeda, dove domenica 30 novembre andrà in scena la sfida alla Lituania (ore 17.30 italiane).

I convocati