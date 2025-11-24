Ivanovic: «Contro il Fenerbahce una partita dura ma siamo qui per provare a vincerla»

Prosegue il tour de force della Virtus Bologna che ha meno di 48 ore dalla sfida vinta a Cantù ieri sera affronterà domani il Fenerbahce. Bianconeri ospiti quindi dei campioni d’Europa in carica, reduci da quattro vittorie in fila dopo un avvio di stagione altalenante. Per i ragazzi di Ivanovic l’ennesima trasferta complicata nella quale provare a sfatare il tabù lontano dal PalaDozza.

Le parole di Ivanovic e Alston alla vigilia di Fenerbahce – Virtus Bologna

Ivanovic: «La partita di domani è molto importante perché affrontiamo i campioni d’Europa in carica. Loro sono un’ottima squadra, perché loro sono la miglior squadra dell’Eurolega a livello difensivo. In attacco hanno molti giocatori talentuosi. Quindi per noi sarà sicuramente una partita dura, ma noi siamo venuti qui per provare a vincerla.»

Derrick Alston Jr: «Tutte le volte che affronti i campioni in carica sai che sarà una partita tosta, specialmente in casa. Penso che però in ogni caso sia importante rimanere concentrati su noi stessi. Dovremo provare a mantenere lo sforzo e l’intensità necessari per essere competitivi per tutto il corso dei quaranta minuti».

Informazioni sulla gara

Fenerbahce Beko Istanbul vs Virtus Bologna, martedì 25 novembre ore 18.45 – Ulker Sports and Event Hall (Istanbul).

ARBITRI: Ilija Belosevic, Thomas Bissuel, Saso Petek.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno

Indisponibili Brandon Taylor e Alen Smailagic. Sembra pronto a stringere ancora i denti Alessandro Pajola che ieri ha lasciato il campo dopo aver subito un colpo alla gamba destra, la stessa del contatto contro il Maccabi.

