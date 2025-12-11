Ivanovic: «Un’altra gara molto impegnativa, sarà una sfida a livello difensivo»

Terzo match casalingo in fila per la Virtus Bol0gna che dopo aver sconfitto Dubai e Tortona giocherà domani sera il quindicesimo turno di Eurolega contro Hapoel Tel-Aviv. La squadra di coach Ivanovic vedrà davanti a se la capolista solitaria della massima competizione europea, ma forte di un fattore casa ancora forte e intaccato cercherà il suo ottavo successo stagionale in Europa.

Le dichiarazioni di Ivanovic e Diouf alla vigilia di Virtus Bologna – Hapoel Tel-Aviv

Dusko Ivanovic sul match contro Hapoel: «Domani sera avremo un’altra partita molto impegnativa, contro una squadra molto solida e dura da affrontare. Sarà una sfida per noi, soprattutto per quanto riguarda la necessità di limitare il loro sistema di uno contro uno, dato che loro sanno giocare e propongono molte situazioni in isolamento e in uno contro uno. Noi però dobbiamo dimostrare che possiamo difendere bene anche questo tipo di attacchi».

Momo Diouf sul quindicesimo turno di Euroleague: «Domani ci aspetta una partita molto tosta, anche perché l’Hapoel è prima in classifica. Loro sono una squadra veramente completa e con in più tantissimi realizzatori. Il nostro compito sarà limitare i loro giocatori, giocare duro, con energia e di squadra: questo è quello che servirà per portare a casa la vittoria».

Informazioni sulla gara

Virtus Bologna vs Hapoel IBI Tel Aviv, venerdì 12 dicembre ore 20.30 – Virtus Arena (Bologna).

Virtus Bologna ricorda che i cancelli della Virtus Arena apriranno alle ore 18.30 (2 ore prima della palla a due), si consiglia fortemente a tutti i tifosi di arrivare con largo anticipo. In fase di ingresso verrà richiesto il controllo di un documento d’identità sia per i singoli biglietti che per gli abbonamenti. Qualsiasi titolo di accesso (biglietto o abbonamento) è da considerarsi nominale ed incedibile.

ARBITRI: Damir Javor, Gytis Vilius, Jordi Aliaga

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

