Ivanovic: «Alcuni giocatori saranno chiamati a ricoprire posizioni diverse»

La Virtus Bologna è volata già ieri verso gli Emirati Arabi, dove domani alle ore 17 italiane affronterà Dubai Basketball. Il ventiduesimo round di Eurolega vedrà le V Nere impegnate in uno scontro molto importante in ottica play-in. Nella gara d’andata i bianconeri hanno avuto la meglio nel finale con la doppia giocata firmata Vildoza, ora però l’argentino risulta ancora fermo ai box per infortunio.

Le due formazioni condividono al momento lo stesso record di dieci vittorie e undici sconfitte. Dubai è reduce da un buon momento in cui ha raccolto tre vittorie nelle ultime cinque gare di Eurolega.

Le parole di Ivanovic e Hackett alla vigilia del match tra Dubai e Virtus

Le parole di coach Dusko Ivanovic alla vigilia della trasferta di Dubai: «Domani sarà una partita difficile, contro una squadra come Dubai che gioca veramente bene, specialmente qua in casa. Questa partita sarà complessa per noi perché dopo questo lungo viaggio dovremo farci trovare pronti per affrontare una partita di tale difficoltà. Specialmente alcuni giocatori saranno maggiormente responsabilizzati dato che gli sarà richiesto di giocare in posizioni diverse.»

Il vicecapitano Daniel Hackett sull’incontro: «Domani ci aspetta una partita importante contro un avversario che già nella partita d’andata – e in generale in questa Eurolega – si sta dimostrando una squadra molto forte ed attrezzata. Dubai è molto fisica, sapendo fare molto bene nel gioco a metà campo oltre a saper correre. Dovremo essere preparati domani. Stiamo ancora fronteggiando un po’ di emergenza, però faremo il possibile per giocare a testa e per vincere.»

Informazioni sulla gara

Dubai Basketball vs Virtus Bologna, giovedì 15 gennaio ore 17.00 – Coca-Cola Arena (Dubai)

ARBITRI: Emilio Perez, Jakub Zamojski, Kerem Baki.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Indisponibili Aliou Diarra e Luca Vildoza. Indisponibile Alen Smailagic: il giocatore rimarrà a riposo per un’infiammazzione alla parete addominale e verrà rivalutato in due settimane.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook