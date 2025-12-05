La Virtus Bologna rischia, Vildoza la risolve e batte Dubai 79-78!

Virtus Bologna vs Dubai Basketball 79-78 (26-17, 13-27; 15-12, 25-22)

Virtus Bologna: Vildoza 11, Edwards 23, Pajola, Niang, Smailagic 5, Alston 11, Hackett, Morgan 10, Diarra, Jallow 5, Diouf 8, Akele 6. Coach Ivanovic.

Dubai Basketball: Dangubic, Avramovic 13, Abass 3, Bertans 6, Anderson 16, Kondic 2, Kabengele 4, Armstrong, Wright 11, Petrusev 10, Ryan, Kamenjas 13. Coach Golemac.

La Cronaca

Virtus: Vildoza, Edwards, Alston, Akele, Diouf

Dubai: Kondic, Wright, Abass, Petrusev, Kabengele

Parte contratta la V Nera che sbaglia tanto in attacco e subisce il parziale di 5-0 di Dubai. Questo fermato dal canestro di Akele a margine di un’azione confusionaria. Dubai prova la fuga con il 7-2 prontamente ricucito dai 5 punti in fila firmati Alston Jr. Ingrana la formazione bianconera che trova un Diouf ispirato prima nel servire un assist al bacio ad Akele e poi a firmare un 2+1 che vale il +6. Volano Vildoza e compagni con anche le prime giocate di Edwards sia da innesco ai compagni che per se stesso: 23-11 e timeout Dubai dopo 7:30” di gioco. Pajola spende il suo terzo fallo in maniera certamente prematura, Avramovic ne approfitta chiudendo il primo parziale sul 26-17.

Dubai porta avanti il parziale di 5-0 aviato sul finale di primo quarto segnando ulteriori sette punti, la Virtus perde lo smalto visto in precedenza e Ivanovic richiama i suoi in panchina dopo neanche 2 minuti di secondo quarto. Il parziale si prolunga fino al 26-29 con la Virtus che deve richiamare Edwards dalla panchina per sbloccarsi dopo tempo immemore. Anderson sporca, come al suo solito la partita, gli arbitri ci cascano ma è ancora il numero 3 di casa a segnare la tripla del nuovo vantaggio virtussino. Gli ingranaggi bianconeri continuano a saltare su entrambi i lati del campo e Dubai tocca il massimo vantaggio sul +7. Si chiude sul 39-44 il primo tempo, nei secondi 10′ di gioco troppo Edwards e troppo poco il resto della squadra.

Secondo Tempo

Il secondo tempo si apre con la tripla di Petrusev e il fallo antisportivo commesso da Dubai su Vildoza che atterrando dal tiro da tre punti trova sotto il suo piede quello di Wright. L’argentino appare da subito molto dolorante ma torna in panchina senza bisogno di assistenza, la Virtus infila così un possesso da cinque punti. Morgan trova il ritmo e dai 6,75 firma il -2. Il punteggio si blocca per qualche minuto, sbagliano tanto entrambe le compagini, la Virtus trova i viaggi in lunetta di Smailagic e Morgan con i quali si riporta in vantaggio, proprio il serbo si sblocca anche dai 6,75 ma arriva subito la risposta di Avramovic (54-53). A 30” dalla fine del quarto rientra in campo Vildoza ma è il vantaggio virtussino ad andare ancora via, 54-56 il punteggio al termine del trentesimo minuto di gioco.

La V Nera prova a girare in attacco ma è in difesa che ogni tanto si spegne concedendo alla squadra degli Emirati di rimanere sempre avanti. A 7′ dalla fine sembra sgretolarsi sul 59-65 la squadra di Ivanovic che trova il colpo di reni firmato Vildoza dai 6,75. Edwards ritrova il fondo della retina dalla lunetta dopo più di 10 minuti di gioco, ma ad ogni colpo bianconero è pronta risposta di Petrusev e compagni, a 5′ dalla fine punteggio sul 66-69.

Finale di gara

Stringe le maglie difensive la V Nera che in attacco trova il -1 schiacciato al ferro da Akele, timeout Dubai. Diouf mette a frutto gli insegnamenti di Shengelia e fa 2+1, ma è ancora Anderson dall’arco a riportare i suoi avanti. Edwards firma il nuovo pareggio ma non cambia il copione in risposta da Wright e compagni. Vildoza prova a sparigliare le carte con una tripla (76-75). Avramovic risponde ancora una volta con la stessa moneta a 1:30” dalla fine. Diouf sbaglia il tap-in del pareggio. A 36” dalla fine Alston sbaglia la tripla, Diouf lotta e cattura il rimbalzo ed è ancora Vildoza a firmare il nuovo vantaggio: 79-78 a 27” dalla fine. E’ l’argentino l’ero di serata, ruba anche la palla finale dalle mani avversarie portando i suoi alla settima vittoria stagionale in Eurolega.

