Ivanovic: «Servirà costanza nell’arco di tutta la partita e un alto livello di intensità»

Prosegue il tour de force della Virtus Bologna che oggi partirà alla volta di Belgrado dove affronterà domani il Partizan e venerdì la Stella Rossa. L’obiettivo dei ragazzi di coach Ivanovic non può che essere quello di ritrovare una vittoria esterna che manca ormai da due mesi in Eurolega. Sembra inoltre essere rientrata l’emergenza Morgan, lo statunitense aveva saltato il match di domenica contro Milano per un problema al polso ma non è dato come indisponibile dalla società dell’Arcoveggio, ci si aspetta così un suo utilizzo già domani sera.

Le dichiarazioni di Ivanovic e Jallow alla vigilia di Partizan – Virtus Bologna

Dusko Ivanovic: «Partita difficile contro una squadra che nelle ultime quattro uscite sta giocando bene. Sicuramente l’ambiente della Beograd Arena è un vantaggio per il Partizan ma soprattutto mentalmente sono una squadra di alto livello. Hanno varietà di gioco, riescono a sfruttare sia il gioco uno contro uno, sia i tiratori, sia il gioco dentro l’area. Per vincere servirà costanza nell’arco di tutta la partita e un alto livello di intensità: noi scenderemo in campo per vincere e quindi dovremo giocare al massimo».

Karim Jallow: «Sarà una partita dura, il Partizan ultimamente sta giocando davvero con tantissima energia e un altissimo grado di fisicità. Sappiamo poi che in casa è difficile batterli ma noi abbiamo dimostrato di poter giocarcela con tutti. Dovremo accettare la battaglia fisica che ci sarà per tutti i 40′: non potremo avere cali di concentrazione in nessun momento, consapevoli che servirà il massimo dell’energia per vincere questa partita prima fisicamente che tecnicamente».

Informazioni sulla gara

Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Virtus Bologna, mercoledì 17 dicembre ore 20.30 – Beograd Arena (Belgrado).

ARBITRI: Juan Carlos Garcia, Borys Ryzhyk, Eduard Udyanskyy.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook