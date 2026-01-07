Ivanovic: «Sarà una gara difficile ma siamo in ottimo ritmo». Rientra Diouf, infortunio per Vildoza

A poche ore dalla vittoria interna contro Kaunas la Virtus Bologna è già in viaggio verso Atene, dove, domani sera, affronterà il Panathinaikos. I Greci reduci dalla sconfitta contro l’Olimpia Milano rimangono una delle massime potenze di Eurolega seppur all’interno di un periodo complicato. Per le V Nere invece un buon momento di forma nonostante i diversi infortuni dai quali la squadra si è saputa compattare mettendo in campo prestazioni di grande durezza mentale.

Le parole di Ivanovic e Niang alla vigilia di Panathinaikos – Virtus

Le parole di coach Dusko Ivanovic alla vigilia della sfida di Atene: «Domani sarà sicuramente una partita difficile per noi perché incontreremo una grande squadra come il Panathinaikos, con grandi campioni. Inoltre, hanno perso a casa loro l’ultima partita dunque per noi non sarà facile perché vorranno rifarsi. Penso comunque che noi in questo momento siamo in ottimo ritmo, quindi proveremo a giocare una buona partita.»

Saliou Niang sul match contro il Panathinaikos: «Ci aspetta un’altra partita dura, il Panathinaikos avrà sicuramente voglia di vincere dopo alcune partite che non sono andate nel verso giusto per loro. Oggi abbiamo cercato di recuperare al massimo le energie per affrontare al meglio possibile la sfida di domani contro una squadra di alto livello e che in casa sicuramente riesce sempre a sfruttare anche il supporto dei propri tifosi.»

Informazioni sulla gara

Panathinaikos AKTOR Athens vs Virtus Bologna, giovedì 8 gennaio ore 20.15 – Telekom Center Athens (Atene)

ARBITRI: Sreten Radovic, Seffi Shemmesh, Amit Balak.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

Rientra tra i disponibili Momo Diouf. Indisponibile Aliou Diarra. Indisponibile Luca Vildoza: il giocatore, a seguito di un fastidio alla coscia sinistra avvertito nell’ultimo quarto della gara contro lo Zalgiris, si é sottoposto in data odierna ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al semi-tendinoso. Il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche.

