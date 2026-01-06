Battaglia vinta: la Virtus Bologna supera lo Zalgiris 83-79

VIRTUS BOLOGNA – ZALGIRIS KAUNAS 83-79 (25-22, 43-34; 63-56)

Virtus Bologna: Vildoza 12, Edwards 11, Pajola 8, Niang 11, Smailagic 4, Taylor 0, Alston Jr 20, Hackett 0, Ferrari 0, Morgan 15, Jallow 0, Akele 2. Coach Ivanovic.

Williams – Goss 17, Francisco 10, Wright 19, Brazdeikis 0, Tubelis 22, Lo 0, Sleva 6, Birutis 0, Rubstavicius 0, Sirvydis 0, Ulanovas 5. All: Masiulis Le statistiche complete

La Virtus Bologna conquista una vittoria pesante alla Virtus Arena superando lo Zalgiris Kaunas al termine di una gara combattuta e ricca di cambi di inerzia. Le V Nere partono forte, subiscono il rientro dei lituani, ma nei momenti decisivi trovano le giocate giuste per portare a casa due punti fondamentali nella corsa ai play-in. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì sera, quando Pajola e compagni affronteranno ad Oaka il Panathinaikos Atene.

MVP della gara è Derrick Alston Jr, autore di 20 punti; il numero 21 bianconero ha trovato supporto anche da Saliou Niang, preziosissimo con i suoi rimbalzi ed efficace anche in attacco.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Primo quarto di alti e bassi per la Virtus Bologna, che ha trovato in Matt Morgan il principale riferimento offensivo: dopo un ottimo avvio e il vantaggio in doppia cifra raggiunto a metà frazione, qualche errore di troppo ha permesso allo Zalgiris di rientrare fino al meno tre.

Nella seconda frazione, con maggior solidità difensiva e grazie all’ingresso di Smailagic, le V Nere hanno ritrovato ordine e fluidità in attacco, chiudendo il primo tempo in vantaggio 43-34.

Secondo tempo.

Al rientro in campo lo Zalgiris Kaunas si è affidato al gioco sotto canestro di Moses Wright, che ha messo in difficoltà la difesa bianconera. La Virtus ha però retto grazie alle iniziative di un pimpante Niang, chiudendo il terzo quarto avanti 63-56.

Nell’ultimo quarto lo Zalgiris ha provato a rientrare fino al -5 trascinato da Tubelis. Pajola e compagni hanno inizialmente resistito, ma un parziale di 9-0 ha riportato la gara in parità a 3’ dalla fine. Nel finale punto a punto la sfida si è “sporcata”. A fare la differenza sono stati i dettagli: alla palla recuperata a 18” dal termine sul più due Virtus, va aggiunto il 2/2 dalla lunetta di Alston che ha di fatto chiuso la partita, terminata con il punteggio finale di 83-79.

