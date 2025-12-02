Ivanovic ritrova Smailagic per il debutto stagionale in Virtus Arena

Alen Smailagic aveva saltato le ultime gare per via di un problema al piede ma ora sembra pronto per tornare in campo con la maglia della Virtus Bologna. L’occasione sarà quella del ritorno in Fiera, questo venerdì 5 dicembre contro Dubai Basketball. Qualche giorno in più servirà invece per rivedere sul campo Brandon Taylor.

Smailagic, il jolly tra i lunghi

Il serbo classe 2000 ha iniziato la stagione da numero cinque titolare, il suo ruolo naturale da numero quattro si addice a quanto di più gradisce coach Ivanovic, ovvero giocare con il quattro e mezzo sotto canestro. La prestanza fisica legata alla capacità di aprire il campo dai 6,75 gli ha visto iniziare molto bene la stagione, poi un problemino alla mano e infine lo stop per un infortunio al piede.

Ora il numero 9 bianconero è pronto a tornare in pista al fianco di un Diouf e un Diarra che nel mentre sono saliti di giri. Il lungo azzurro sembra aver ritrovato la forma fisica dello scorso finale di stagione, mentre il Maliano sembra sempre più all’interno dei giochi di squadra. Ecco allora che, come visto in alcuni sprazzi di gara, lo staff virtussino potrebbe schierare Smailagic da quattro con uno dei due centri di ruolo, aumentando così il tonnellaggio sotto i ferri e iniziando a limare i problemi a rimbalzo.

I lunghi di Dubai

La squadra degli Emirati Arabi vanta una batteria di lunghi di ottimo livello dall’ex Venezia Kabengele che viaggia a 14.6 punti e 6.5 rimbalzi di media passando per i più tecnici e ibridi Petrusev (15.2 punti e 6.2 rimbalzi) e Bertans (9.4 punti e 2.4 rimbalzi). Tra le fila di Dubai Basketball anche un nome che in estate era stato accostato alle V Nere: Sertac Sanli, l’ex Fenerbahce non ha però trovato spazio tra le fila della squadra.

