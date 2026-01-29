Ivanovic: «Abbiamo la mentalità per provare a giocare qualsiasi partita per vincere»

La Virtus Bologna si prepara ad una nuova trasferta europea, questa volta nel Principato di Monaco dove i ragazzi di Coach Ivanovic scenderanno in campo domani sera. Per Mike James e compagni sono settimane tormentate per via dei problemi societari che stanno travolgendo i monegaschi ma la forza del roster rimane sicuramente di primo livello.

Le V Nere dal canto loro dovranno affrontare la sfida senza gli assenti Smailagic, Edwards che sta recuperando da una sindrome influenzale e Pajola per un’infiammazione al ginocchio sinistro.

Le parole di Ivanovic e Vildoza alla vigilia di Virtus Bologna – Monaco

Le parole di coach Dusko Ivanovic alla vigilia della trasferta di Montecarlo: «Una partita difficile perché l’AS Monaco è una squadra veramente forte. Una partita resa ancora più complessa dall’assenza di Pajola, Edwards e Smailagic. Ma va bene, abbiamo la mentalità per provare a giocare qualsiasi partita per vincere».

Luca Vildoza sul match contro Monaco: «Domani ci attende una partita molto complessa: Monaco soprattutto in casa gioca la sua migliore pallacanestro, in modo molto fisico soprattutto in difesa e offensivamente hanno molti giocatori talentuosi e quindi la cosa dovrà tenerci sull’attenti. Per tutte queste ragioni sarà una partita tosta, anche perché giocare in trasferta in Eurolega è sempre molto difficile, indipendentemente dall’avversario. Per noi questa è una partita molto importante, come poi lo sono tutte in questa competizione da qui alla fine. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta per potercela giocarcela fino alla fine e vedere cosa può succedere».

Informazioni sulla gara

AS Monaco vs Virtus Bologna, venerdì 30 gennaio ore 19.30 – Salle Gaston Medecin (Principato di Monaco)

ARBITRI: Tomislav Hordov, Jakub Zamojski, Steve Bittner.

DIRETTA: Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno.

