Ivanovic: «La vera Virtus è quella del secondo tempo. Abbiamo vinto una partita importante»

La Virtus Olidata Bologna espugna il Taliercio di Mestre con una rimonta incredibile ai danni della Reyer Venezia che si deve arrendere sul 75-81. I ragazzi di Coach Ivanovic giocano un primo tempo sulle gambe chiuso sul -18 ma la reazione arriva nel secondo tempo. I bianconeri compattano la difesa concedendo solamente 26 punti nella ripresa, di cui solamente 7 nell’ultimo quarto. Dopo diversi tentativi di agganciare il match la zampata finale arriva dalle mani di Matt Morgan che si prende il titolo di MVP della gara.

I protagonisti della rimonta virtussina si possono individuare in Pajola, Niang (10 punti e 13 rimbalzi), Hackett e ovviamente il numero 30 felsineo autore di 17 punti.

Le dichiarazioni di Ivanovic al termine di Reyer Venezia – Virtus Bologna

«Due gare in una sola gara, i primi venti minuti e i secondi venti minuti. La vera Virtus è stata quella del secondo tempo, quella del primo tempo è stata una squadra normale. Complimenti a Venezia per aver giocato veramente bene molto meglio di noi in transizione ma nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare in difesa dimostrando carattere e vincendo una partita importante».

Cos’ha detto alla squadra durante l’intervallo? «Niente di speciale, solamente di essere noi stessi, giocare come abbiamo giocato fino a questo momento, lottare, senza pensare alle regole a niente. Essere aggressivi, giocando come giochiamo solitamente le nostre partite».

Cos’ha fatto la differenza nell’ultimo quarto di gioco? «Nel terzo quarto abbiamo preso ritmo con la difesa e nell’ultimo quarto abbiamo giocato con grande fiducia, buona difesa, condivisione della palla e canestri semplici. Questa è una lotta mentale, negli ultimi due minuti una squadra gioca con fiducia e l’altra era senza».

Ci può dire due parole su Morgan? «Veramente un buon giocatore».

Le V Nere scenderanno ora in campo giovedì alle ore 17 italiane nella sfida di Eurolega contro Dubai che si giocherà sul campo degli Emirati Arabi.

