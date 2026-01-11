La Virtus vince nel finale! Battuta la Reyer 81-75

UMANA REYER VENEZIA – VIRTUS BOLOGNA 75-81 (23-15, 49-31; 68-55)

Umana Reyer Venezia: Tessitori 8, Cole 10, Horton 11, Lever 5, De Nicolao 0, Candi 5, Wheatle 10, Nikolic 4, Janelidze 0, Wiltjer 16, Valentine 6. All: Spahija

Tessitori 8, Cole 10, Horton 11, Lever 5, De Nicolao 0, Candi 5, Wheatle 10, Nikolic 4, Janelidze 0, Wiltjer 16, Valentine 6. All: Spahija Virtus Bologna: Edwards 11, Pajola 8, Niang 10, Accorsi 0, Taylor 0, Alston Jr 12, Hackett 7, Ferrari 0, Morgan 17, Jallow 5, Diouf 2, Akele 9. Coach Ivanovic.

Edwards 11, Pajola 8, Niang 10, Accorsi 0, Taylor 0, Alston Jr 12, Hackett 7, Ferrari 0, Morgan 17, Jallow 5, Diouf 2, Akele 9. Coach Ivanovic. Le statistiche complete

La Virtus Bologna vince al Taliercio al termine di una gara combattuta, che l’ha vista inseguire l’avversario per 39′ di gioco. La Reyer, infatti, ha creato molti problemi ai bianconeri che, dopo un primo tempo difficile, sono usciti fuori completando una rimonta che sembrava impossibile all’intervallo lungo.

MVP della gara è Matt Morgan, autore di 17 punti ed assoluto protagonista del finale punto a punto che ha contraddistinto la gara. Fondamentale anche Daniel Hackett, che ha saputo aspettare il suo momento uscendo fuori nel momento di massimo sforzo. Con questa vittoria le V Nere chiudono il girone di andata al primo posto della classifica ed ora dovranno preparare la delicata sfida di EuroLega in programma giovedì alle 17 sul campo del Dubai Basketball.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Avvio difficile per la Virtus Olidata Bologna, in grande sofferenza sotto ai tabelloni. Né Akele né Diouf sono riusciti a contenere pick’n roll e giochi in post della Reyer che, trascinata da Tessitori e Wheatle, ha piazzato il primo break chiudendo il primo quarto sul 23-15.

L’attacco bianconero ha fatto molta fatica contro la difesa aggressiva della Reyer e, scivolata a -14, la Virtus ha provato ad affidarsi ad Edwards, impreciso però al tiro. Questo momento di black out prolungato delle V Nere ha dato modo a Venezia di scappare via, chiudendo il primo tempo in controllo sul 49-31.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo è uscito fuori Matt Morgan. Il numero 30 bianconero ha segnato un canestro dietro l’altro, riportando la Virtus a sole quattro lunghezze. Nel momento più delicato della gara, però, Ivanovic ha deciso di far sedere Morgan, e la sua uscita dal campo è coincisa con un 10-1 di parziale che ha rimesso la sfida sui binari della Reyer.

L’ultimo tentativo di rimonta la formazione di coach Ivanovic lo ha provato in avvio di quarto periodo. Dopo un lungo inseguimento, Pajola e compagni hanno chiuso la rimonta entrando nell’ultimo minuto di gara con appena due punti di vantaggio. Fondamentali nel momento di massimo sforzo sono stati il solito Hackett ed un pimpante Morgan che ha segnato canestri pesantissimi per il risultato finale. La sfida si è chiusa con la vittoria finale della Virtus per 81-75.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook