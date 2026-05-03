La Preview di Dinamo Sassari – Virtus Bologna

Tutto pronto al PalaSerradimigni per una delle partite più cariche di significato della stagione di Serie A: Dinamo Sassari contro Virtus Bologna, in programma oggi alle ore 17:00. Una sfida che mette di fronte due squadre agli antipodi della classifica ma unite dalla stessa urgenza di vincere.

Una partita che vale una stagione

Per la Dinamo Sassari non è una gara come le altre: è una vera e propria ultima chiamata per la salvezza. I sardi arrivano al penultimo turno con un solo obiettivo possibile: vincere. In caso contrario, la retrocessione diventerebbe matematica, interrompendo una permanenza in Serie A che dura dal 2010.

La squadra allenata da Veljko Mršić si affida all’orgoglio e al fattore campo per compiere un’impresa contro un’avversaria sulla carta superiore. Il pubblico del PalaSerradimigni sarà chiamato a spingere i biancoblù in una gara che richiederà energia, intensità e massima concentrazione.

Virtus, missione primo posto

Dall’altra parte, la Virtus Bologna arriva in Sardegna con motivazioni altrettanto forti. I campioni d’Italia in carica guidano la classifica e con una vittoria potrebbero blindare il primo posto e garantirsi il vantaggio del campo per tutti i playoff.

Nonostante qualche assenza importante, coach Jakovljevic ha ritrovato la carica di Pajola e con il nuovo innesto Yago Dos Santos sta trovando ritmo per i suoi. La Virtus ha costruito la sua stagione su solidità e continuità, qualità che cercherà di confermare anche in una trasferta storicamente complicata.

I precedenti e il fattore campo

La storia recente racconta di un equilibrio quasi totale tra le due squadre, ma con un dato interessante: Sassari ha spesso fatto valere il fattore campo. I sardi hanno infatti vinto la maggior parte delle sfide casalinghe contro Bologna, mentre l’ultima vittoria esterna della Virtus risale al 2022.

Un elemento che alimenta le speranze della Dinamo, chiamata però a interrompere anche un periodo negativo tra le mura amiche.

Chiavi tattiche della gara

La partita si giocherà su alcuni punti fondamentali:

Intensità difensiva : Sassari dovrà limitare il talento offensivo della Virtus, capace di colpire sia dall’arco che nel pitturato.

: Sassari dovrà limitare il talento offensivo della Virtus, capace di colpire sia dall’arco che nel pitturato. Gestione dei ritmi : Bologna cercherà di imporre il proprio gioco, mentre i padroni di casa dovranno evitare cali di concentrazione.

: Bologna cercherà di imporre il proprio gioco, mentre i padroni di casa dovranno evitare cali di concentrazione. Pressione emotiva: la Dinamo ha tutto da perdere, la Virtus tutto da confermare.

Un testacoda carico di tensione

È il classico testacoda di fine stagione: da una parte chi lotta per sopravvivere, dall’altra chi punta al titolo. Sassari si aggrappa al cuore e alla disperazione sportiva, Bologna alla qualità e all’esperienza. In mezzo, una partita che promette spettacolo, tensione e verdetti pesanti.

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