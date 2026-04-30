Bologna FC
Lontano da Casa – Karlsson e Raimondo piacciono alla dirigenza, El Azz verso un nuovo prestito
Ilic, El Azzouzi e Karlsson sono i protagonisti di questo nuovo episodio di Lontano da Casa, la rubrica che segue i rossoblù in prestito
Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.
Ecco come se la stanno cavando i giocatori del Bologna in prestito in Serie A e all’estero
Come scrivevamo qualche giorno fa, Jesper Karlsson è uno dei nomi maggiormente monitorati dalla dirigenza rossoblù. L’attaccante svedese, infatti, ha all’attivo 10 gol tra Scozia e Olanda: 6 in 26 presenze tra Premiership e Conference League con l’Aberdeen, 4 in 13 presenze con l’Utrecht in Eredivisie. Ora che il ragazzo è tornato a segnare, il Bologna deve valutare bene se riportarlo sotto le Due Torri o meno.
Anche il futuro di Oussama El Azzouzi appare incerto: il centrocampista olandese di origini marocchine, reduce dalla stagione trascorsa in prestito secco all’Auxerre, è infatti rientrato a Bologna per sottoporsi ad alcune visite mediche. A preoccupare di più è la condizione del ginocchio, che insieme a molti altri problemi fisici hanno condizionato il suo anno nella Ligue 1 francese. Numerose assenze e appena 11 presenze, condite da una rete, per El Azz, che dunque potrebbe partire per un nuovo prestito. Il bilancio di Mihajlo Ilic all’Anderlecht, quarto nella Pro League del Belgio, è invece di 9 presenze: 7 di queste sono arrivate consecutivamente tra febbraio e marzo, per un totale di 708′ giocati.
Per quanto riguarda Giovanni Fabbian ed Emil Holm, gli unici giocatori del Bologna in prestito in altri club di Serie A, la situazione è praticamente opposta. In appena quattro mesi alla Fiorentina, il centrocampista veneto ha collezionato 19 presenze (più di quelle ottenute il resto dell’anno sotto le Due Torri): 12 in Serie A, 6 in Conference League e una in Coppa Italia. Il terzino svedese, passato in prestito alla Juventus, è stato meno fortunato: per lui appena 6 presenze in bianconero, di cui una da titolare proprio contro il Bologna.
Serie B
Se il Frosinone è terzo in Serie B e sta lottando per salire in A, il merito è anche dell’ex centravanti del Bologna Primavera Antonio Raimondo: con quello segnato alcune settimane fa contro il Padova, il centravanti classe 2004 è salito a quota 10 gol stagionali, salendo in doppia cifra e confermandosi tra i grandi protagonisti della stagione vissuta dai ciociari. È proprio per questo motivo che la dirigenza rossoblù sta riflettendo se richiamarlo o meno al nido.
Anche il difensore Tommaso Corazza si è fatto notare, segnando 5 reti in una stagione trascorsa nel campionato cadetto: 3 con il Pescara e 2 con il Cesena, di cui indossa ora la maglia. Nell’ultimo mese e mezzo, il 21enne bolognese sembra inoltre aver trovato il proprio spazio con i romagnoli, attualmente noni in classifica. Sesto posto, infine, per il Modena di Niklas Pyyhtiä: il centrocampista finlandese ed ex volto della Primavera rossoblù ha all’attivo 26 presenze con i canarini.
Serie C
Molti ex compagni di squadra di Raimondo, Corazza e Pyyhtiä, infine, militano in Serie C. Il Trento di Tommaso Ebone (2 gol e un assist) è arrivato quinto nel Gruppo A e si sta ora preparando per affrontare i play-off. Lo stesso vale anche per il Lumezzane, che ha chiuso al settimo posto dello stesso girone: tra le sue file militano Riccardo Stivanello (18 presenze e l’84% di titolarità) e Gennaro Anatriello (14 presenze, 2 gol e 2 assist). Retrocessione diretta senza nemmeno passare dai play-out per il Pro Patria di Mattia Motolese (30 presenze), arrivato diciannovesimo.
Nel Girone B, il Gubbio del portiere Nicola Bagnolini (20 gol incassati e 4 clean sheet in 17 partite) è arrivato ottavo e parteciperà ai play-off. Salvo, infine, il Carpi di Manuel Rosetti (un assist in 32 partite), che ha chiuso in tredicesima posizione.
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