Rowe in gruppo, una fiamma di mercato e SuperPes: Bologna, le notizie del 1 maggio

A meno di quarantotto ore dalla sfida interna contro il Cagliari, i rossoblu si sono messi ancora una volta al lavoro. La seduta di oggi, svolta in mattinata, ha dato parecchi spunti di riflessione per tutti. Come, ovviamente, l’immancabile calciomercato che infiamma i salotti. Insomma, le notizie di oggi sul Bologna sono tantissime, dentro e fuori dal campo da calcio. Ve ne siete persa qualcuna? Tranquilli, ci pensiamo noi.

I rossoblu hanno il futuro in casa

Nella meravigliosa formazione under 19 azzurra figurano molti nomi che già hanno disputato alcune gare tra i professionisti. Da Dortmund ad Alkmaar, passando per… le Due Torri. Sì, perché Massimo Pessina è un talento in vista e fa parlare di sé. Il messaggio è chiaro: Bologna, punta tutto sul tuo gioiellino.

Calciomercato Bologna, spunta un talento dalla Polonia

Per ricostruire la difesa, Sartori e il suo team di lavoro si stanno guardando intorno. Ultimamente, un nuovo nome è venuto a galla e, come riportato da alcuni media polacchi, potrebbe essere l’uomo ideale per il post Lucumi.

Bologna, una squadra di “mezza età”

Un elemento importante per valutare lo stato di salute e le possibilità future di un club è di sicuro l’età media della rosa. In questo senso, i rossoblu si presentano come una squadra bilanciata. Ma come si relaziona il dato con il resto del nostro campionato? Per scoprirlo, clicca qui.

Rowe in gruppo

Dalla seduta di allenamento odierna emerge una notizia importantissima: l’inglese è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

A poche ore dalla vigilia

Domani sarà di nuovo vigilia. Oltre alla rifinitura, dunque, mister Italiano parlerà con i giornalisti in un momento fondamentale per capire come si disporrà in campo questo Bologna. Una sola questione attende risposte, ma queste potranno arrivare solo dal campo. La squadra ha ancora ambizioni per questo finale? Fino a domenica mattina, si può solo sperare…

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