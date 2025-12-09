La preview di Gruppo Mascio Bergamo – Fortitudo Flats Service Bologna

In un momento in cui ogni partita pesa doppio e la classifica, ancora da definire per via dei tanti recuperi, offre un quadro elastico e in continua evoluzione, la Fortitudo viaggia a Bergamo. Nonostante gli inciampi su campi tutt’altro che proibitivi e un attacco non sempre brillante (al netto di un’ottima vittoria questa domenica con Livorno), la squadra di Caja continua a gravitare stabilmente nella parte alta, al fianco di Brindisi, Pesaro e Verona.

Bergamo: classifica bugiarda e un nuovo corso tecnico

Bergamo si presenta al recupero con un bilancio di 6-8 e due sconfitte consecutive. Ma il dato va interpretato: due partite ancora da recuperare e ben otto trasferte nelle prime quattordici giornate hanno reso l’avvio di stagione più complicato del previsto. Le ambizioni non sono mai state nascoste. E il recente cambio in panchina, con l’arrivo di Alessandro Ramagli, subentrato a Zanchi, testimonia la volontà di dare una svolta.

La squadra lombarda arriva alla sfida con un dente avvelenato dopo i finali amari di Verona e Cividale. Inoltre, anche con un roster rinnovato a causa dell’infortunio di Harrison (miglior realizzatore della A2). Quest’ultimo rimpiazzato da Stefanini, già protagonista di un impatto immediato (16 punti di media nelle prime uscite). L’altro riferimento straniero è Hogue, giocatore esperto capace di garantire sostanza in area (12 punti e 7 rimbalzi di media). A completare il quadro c’è il contributo dell’esterno Loro, parte integrante di una squadra votata all’attacco e che proprio per questo, spesso, concede altrettanto nella propria metà campo.

L’equilibrio delle rotazioni potrebbe giocare un ruolo chiave, soprattutto considerando il recupero di Imbrò e la crescente integrazione di De Vico. Si gioca domani a Monza, ore 20.30, diretta LNP Pass, Radio San Luchino e audiocronaca Canale 88.

