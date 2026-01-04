Le pagelle di Fortitudo – Roseto (89-85). Nervi saldi

La Fortitudo si prende due punti pesanti battendo Roseto 89-85 al termine di una gara intensa e sempre in bilico. Bologna costruisce il vantaggio con grinta, lo difende con fatica e lo conserva stringendo i denti nel finale, affidandosi ai suoi uomini di riferimento e a qualche episodio chiave.

Le pagelle di Fortitudo – Roseto (89-85)

Flats Service Fortitudo Bologna

Gianluca Della Rosa : 25 punti (2/2 da due, 6/12 da tre) – Gioca con il badge da leader ben visibile sul petto: prende l’attacco per mano, segna in ogni modo e regge il peso specifico della partita come un equilibrista senza rete. Voto 7.5.

Matteo Fantinelli : 18 punti (5/8 da due, 2/4 da tre) – Dentro una partita sporca, prova a rimettere ordine. Dieci assist, presenza ovunque, ma anche nervi tesi e qualche fallo di troppo. Voto 6.5.

Paulius Sorokas : 13 punti (4/5 da due, 0/4 da tre) – Non è la sua serata più scintillante, ma resta un pilastro: meno dominante del solito, si fa sentire nei momenti che contano, con rimbalzi e giocate di mestiere. Voto 6.

Alvise Sarto : 11 punti (3/5 da due, 1/6 da tre) – Parte deciso, poi viene preso nella morsa dei raddoppi e perde brillantezza. Voto 5.5.

Samuele Moretti : 10 punti (4/6 da due, 0/0 da tre) – Fa a sportellate, si prende responsabilità vicino a canestro e infila i liberi che calmano il battito collettivo. Non risolve tutto, ma mette mattoni utili. Voto 6.

Niccolò De Vico : 7 punti (1/3 da due, 1/1 da tre) – Qualche segnale incoraggiante, finalmente. Alterna buone letture a momenti di timidezza, ma sembra aver ritrovato confidenza con il canestro. Voto 6.

Simon Anumba : 3 punti (1/2 da due, 0/0 da tre) – Porta energia e presenza fisica, ma resta un contributo più di sacrificio che di effettiva incidenza. Voto 5.

Vincenzo Guaiana: 2 punti (1/1 da due, 0/1 da tre) – Minuti ordinati, senza strappi né errori grossolani. Voto 6.

Liofilchem Roseto

Justin Robinson: 22 punti (4/5 da due, 3/7 da tre) – Voto 7

Jalen Cannon: 14 punti (3/7 da due, 0/0 da tre) – Voto 6,5

Marco Timperi: 10 punti (2/3 da due, 2/4 da tre) – Voto 6,5

Danilo Petrovic: 10 punti (2/3 da due, 2/6 da tre) – Voto 6

Daniele Cinciarini: 10 punti (2/4 da due, 2/5 da tre) – Voto 6

Tommaso Laquintana: 7 punti (2/3 da due, 1/3 da tre) – Voto 6

Alessio Donadoni: 6 punti (0/1 da due, 2/2 da tre) – Voto 6

Kiryl Tsetserukou: 4 punti (2/3 da due, 0/0 da tre) – Voto 6

Antonino Sabatino: 2 punti (1/1 da due, 0/0 da tre) – Voto 6

Aristide Landi: 0 punti (0/2 da due, 0/1 da tre) – Voto 4.

