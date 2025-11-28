Falsa partenza per l’Italia targata Banchi: «dobbiamo subito voltare pagina, ora c’è la Lituania»

Sembrava tutto perfetto per vivere una serata magica in quel di Tortona, l’Italbasket alla prima ufficiale di Banchi e con Achille Polonara (capitano) presente a bordo a campo. La presenza dell’ex Virtus rimane la notizia più bella ed importante della serata, che ha avuto come unica, ma non banale, nota stonata la sconfitta degli Azzurri contro l’Islanda per 76-81.

Una brutta partenza e un finale disastroso

Un avvio di gara non brillante da parte degli azzurri che subiscono subito un parziale da 5-0 con quelle che sono le armi più note della formazione islandese. Gli Azzurri si sbloccano dopo qualche minuto e sembrano in grado di poter indirizzare il match con un contro parziale di 12-0, al quale però non viene data continuità. Il primo quarto si chiude nell’equilibrio più totale sul 21 pari.

Ancora problemi in avvio di quarto, nuovo parziale ospite, questa volta da 8-0 ed evidenti problemi a produrre per i ragazzi di Banchi. Le giocate di un buon Casarin e due triple di Baldasso evitano la fuga islandese portando il match negli spogliatoi sul 34-38. I segnali però rimangono negativi.

In avvio di ripresa arriva il primo canestro in nazionale maggiore per Ferrari, l’Italbasket si avvicina ancora una volta nel punteggio e pareggia i conti sul 49 pari ancora grazie ad una tripla di Baldasso. Manca però continuità e il parziale ospite è presto servito, 12-2 e nuovo vantaggio largo in favore degli islandesi, accorciato solamente dalla tripla finale di Procida per il 54-61.

Nell’ultimo periodo inizia a spingere l’urgenza di emergere e così l’Italia prova a salire di marcia, dopo qualche minuto di botta e risposta arriva quello che sembra essere il momento della svolta: Procida mette 7 punti in fila che valgono il +4, Baldasso e Casarin mantengono il vantaggio dalla lunetta lasciando però due liberi per strada. L’Islanda non demorde e rimane lì pronta a cogliere l’errore azzurro: Della Valle fa 1/3 dalla lunetta (76-74) da quel momento in poi è blackout assoluto. Parziale finale di 7-0 per gli islandesi, la giocata simbolo di un finale disastroso è l’errore in transizione di Tonut sul -1 a 20” dalla fine.

Le parole di Luca Banchi

«Una gara combattuta dall’inizio, era solo la prima partita di questo lungo torneo: all’inizio abbiamo pagato un po’ di tensione, poi mi è piaciuta la reazione e la determinazione del nostro ultimo quarto. Il quarto fallo di Casarin ci ha condizionati ma paradossalmente in quel momento abbiamo trovato i canestri dal perimetro di Baldasso e Procida che sembravano poter girare l’inerzia della gara. Brava l’Islanda a trovare Hlinason con continuità e ad aprirsi il campo, sapevamo di affrontare una squadra collaudata e che si conosce bene. Nel finale abbiamo smarrito un po’ di lucidità e un paio di errori ci sono stati fatali. Come abbiamo detto in sede di presentazione, dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla sfida in Lituania, sappiamo che ci attende un ciclo di qualificazioni molto impegnativo».

I tabellini di Italbasket – Islanda (76-81)

Italia: Della Valle* 10 (1/2, 1/5), Tonut (0/2, 0/1), Tessitori* 10 (4/9, 0/2), Procida* 16 (2/6, 3/6), Ferrari* 2 (1/3, 0/2), Baldasso 13 (1/2, 3/10), Suigo (0/2, 0/1), Casarin* 19 (7/10, 0/2), Librizzi, Grant 2 (1/2, 0/1), Vincini, Petrucelli 4 (2/3, 0/2). All: Banchi.

Tiri da due Ita 19/41, Isl 17/36; Tiri da tre Ita 7/32, Isl 9/24; Tiri liberi Ita 17/26, Isl 20/26. Rimbalzi Ita 47 (Tessitori 10), Isl 33 (Hlinason 7). Assist Ita 15 (Tessitori 5), Isl 16 (Fridriksson 5).

Usciti 5 falli: Casarin.

Note: Fallo tecnico a Procida dopo 3′ del quarto periodo.

Italia-Islanda 76-81

Gran Bretagna-Lituania 88-89

Islanda, Lituania 1-0; Italia, Gran Bretagna 0-1.

Prossimo appuntamento con le Qualificazioni Mondiali 2027 fissato per domenica in Lituania, palla a due alle ore 17:30.

