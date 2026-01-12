Morgan: «I tiri possono non andare a segno ma noi dobbiamo sempre rimanere uniti»

La Virtus Bologna conquista una vittoria di grande peso contro la Reyer Venezia, al termine di una partita intensa e combattuta, nella quale i bianconeri hanno saputo cambiare volto nella ripresa. A raccontare al meglio il senso del successo è Matt Morgan, che nel post-partita ha messo in evidenza l’evoluzione mentale e tattica della squadra nel corso dei quaranta minuti.

Le dichiarazioni di Matt Morgan al termine della sfida tra Venezia e Virtus Bologna

Nel primo tempo la Virtus ha faticato a trovare ritmo, pagando percentuali basse al tiro e una difesa non sempre all’altezza della qualità offensiva della Reyer. Venezia ha saputo approfittarne, colpendo con continuità e mettendo in difficoltà Bologna soprattutto sul piano dell’intensità. «Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti tiri e non abbiamo giocato una buona difesa», ha ammesso con lucidità Morgan, riconoscendo i limiti mostrati nei primi venti minuti.

La svolta è arrivata però dopo l’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi la Virtus ha mostrato un atteggiamento completamente diverso, fatto di energia, aggressività e maggiore attenzione ai dettagli. «Siamo usciti fuori con energia dall’intervallo», ha sottolineato il giocatore americano, indicando nel terzo quarto il momento chiave della partita. È lì che il gruppo ha alzato il livello della pressione difensiva, mettendo in difficoltà una squadra esperta e fisica come Venezia.

La difesa è diventata il vero motore della rimonta: palloni recuperati, aiuti puntuali e una presenza costante sulla palla hanno permesso alla Virtus Bologna di correre e di ritrovare fiducia anche in attacco. «Il gruppo ha iniziato a giocare duro in difesa mettendo pressione ad una grande squadra», ha spiegato Morgan, evidenziando lo spirito collettivo che ha fatto la differenza.

Al di là delle percentuali, ciò che emerge dalle sue parole è l’importanza dell’unità e della concentrazione. «I tiri possono non andare a segno ma noi dobbiamo sempre rimanere uniti», ha concluso Matt Morgan, riassumendo la filosofia di una Virtus Bologna che, quando gioca insieme e con energia, può competere ad alti livelli. Una vittoria che rafforza morale e identità, e che conferma quanto la solidità difensiva e lo spirito di squadra siano le vere armi dei bianconeri.

