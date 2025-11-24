Ettore Messina lascia Milano: finisce un’era che ha segnato anche la storia virtussina

La notizia è di quelle che segnano un cambio di direzione importante nel basket italiano: Ettore Messina non è più l’head coach dell’Olimpia Milano. La decisione, comunicata dal club, è arrivata di comune accordo con il Presidente Leo Dell’Orco e apre la strada alla promozione di Peppe Poeta come nuovo capo allenatore. Messina resterà comunque all’interno dell’organizzazione in qualità dirigenziale, garantendo stabilità e continuità al progetto biancorosso.

Dell’Orco ha voluto sottolineare i risultati ottenuti insieme negli ultimi anni, dai titoli nazionali alla Final Four di EuroLeague del 2021, ringraziando l’allenatore per un ciclo vincente che ha inciso profondamente sulla storia recente dell’Olimpia.

IL PESO DELLA NOTIZIA A BOLOGNA: L’EREDITA’ VIRTUSSINA E LE SFIDE DA AVVERSARIO.

Per un sito che parla di Virtus Bologna, le dimissioni di Messina non sono una semplice notizia di mercato: sono un capitolo che si chiude per un personaggio che ha lasciato un’impronta comunque indelebile nella storia bianconera. Alla Virtus, infatti, Messina ha costruito una parte fondamentale della sua carriera: scudetti, Coppe Italia e soprattutto due EuroLeague che hanno reso le Vu Nere una potenza continentale.

Ma la figura di Messina è stata altrettanto centrale anche da avversario. Le sue Olimpia–Virtus hanno spesso rappresentato il punto massimo della rivalità cestistica italiana, con sfide tecniche di altissimo livello, atmosfere incandescenti e dichiarazioni che talvolta hanno alimentato la tensione sportiva tra i due club. Ogni partita contro di lui aveva un sapore speciale: per prestigio e per storia

Ora che il tecnico lascia la panchina milanese, si chiude un capitolo della saga Virtus–Olimpia e se ne apre un altro, con Poeta chiamato a guidare Milano e con Messina pronto a influenzare ancora il panorama cestistico dal suo nuovo ruolo dirigenziale.

