Museo del basket: il punto tra ritardi e rinvii. Martedì Petrucci a Bologna

Secondo gli originari programmi, era il 2021 l’anno deputato alla nascita del discusso Museo del Basket al Paladozza, in concomitanza con il centenario della Federbasket. Come scrive oggi il Carlino, però, sono ancora tanti i nodi da sciogliere in una vicenda che ha vissuto ritardi su ritardi (Covid, ritardi di ditta, cambi nel progetto), venendo riprogrammato a metà giugno in occasione degli Europei di basket femminile che hanno visto il Paladozza protagonista nella fase a gironi prima dello spostamento al Pireo. Così aveva dichiarato Mattia Santori (delegato al turismo e ai grandi eventi del Comune), ma del “Mubit” non c’è ancora traccia.

Mubit, la soluzione arriva con Petrucci?

A 8 mesi di distanza, una data che potrebbe portare con sé qualche novità è fissata a martedì, visto che il presidente della Federbasket Gianni Petrucci arriverà a Bologna e probabilmente incontrerà sia Santori e forse anche il sindaco Lepore. Chissà che la visita del Numero uno del basket italiano porti con sé buone notizie, visto che già Santori aveva fissato come obiettivo per il Mubit l’anno nuovo.

Il Museo del basket aveva originariamente ricevuto finanziamenti da 1,2 milioni nel 2021, e a oggi l’impegno è da 2,4 milioni. In quella data Lepore era assessore allo Sport, e l’orizzonte temporale era di circa 9 mesi. Obiettivo che si è poi progressivamente spostato verso la primavera 2022, fino a fine 2024 e, infine, all’Europeo di basket femminile. L’arrivo delle penali per la ditta ritardaria, infino, ha fatto salire un alone di fitta incertezza in merito al futuro del Museo del basket italiano.

Il Comune il 21 ottobre 2025 dichiarava che erano già terminate le consegne e l’installazione di arredamenti, così come delle attrezzature multimediali. Anche l’allestimento museale risultava completato, e l’unica cosa mancante risultava la definizione finale di contenuti multimediali e grafici. Dell’inaugurazione però le notizie restavano sempre vaghe, così da convincere la consigliera di Bologna Ci Piace Samuela Quercioli a denunciare i fatti in un’interrogazione, vista la lunga attesa che continuava a non avere risposte. «Una gestione approssimativa e una programmazione assente» erano state le parole della consigliera. Si vedrà se l’arrivo di Petrucci martedì porterà con sé aria fresca in questa vicenda.

Fonte: Rosalba Carbutti – Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook