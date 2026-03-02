Presentata la NextGen Euroleague 2026, Sermasi: «Virtus crede e sostiene i giovani»

E’ stata presentata questa mattina la NextGen Euroleague 2026 alla quale prenderà parte anche la Virtus Bologna tra il 13 e il 15 Marzo al PalaDozza. A presentare la competizione presso Palazzo D’Accursio l’Assessora Roberta Li Calzi e il Vicepresidente Giuseppe Sermasi.

Le parole del Vicepresidente della Virtus Bologna

«Ci troviamo alle porte dell’inaugurazione del Museo del basket, del settantennale del PalaDozza e ci stiamo avvicinando al centenario della Virtus. Abbiamo appena vinto con la giovanile la NextGen di Torino, quindi vuol dire che Virtus crede e sostiene i giovani, finanziando il settore giovanile. Durante questo torneo incontreremo le migliori squadre d’Europa e cercheremo di tenere viva la pallacanestro giovanile a Bologna. Per questo motivo abbiamo deciso di agevolare il più possibile la partecipazione delle varie componenti della città con promozioni speciali (1€ per scuole, Università e associazioni sportive; 5€ per under 25 e over 60). Cercheremo di fare onore alla Virtus come società organizzatrice e come squadra in campo. Questo vuol dire che Virtus è a pieno merito dentro Eurolega. Ringrazio dunque tutte le persone che in Virtus hanno lavorato in questi mesi per ottenere questo risultato e ringrazio ovviamente i giocatori fin da ora per i risultati che ci porteranno».

Le parole dell’Assessora Li Calzi

«Oggi raccontiamo con questa conferenza stampa un altro evento importante che arriva a Bologna. Si tratta di uno dei tanti eventi della città di Bologna, ma che riveste grande importanza per il fatto che riguarda categorie giovanili e che ha dimostrato come molti giocatori che hanno preso parte a questo importante evento hanno poi calcato i palazzetti di grandissimi eventi come Nba ed Euroleague. Questo è un bel segnale che dimostra come la nostra città sia ormai pronta ad ospitare eventi così importanti, sia come eventi annuali che come novità come in questo caso.

Il PalaDozza è il tempio dello sport e del basket. Quest’anno compie 70 anni ed è dunque un anniversario importantissimo. La città e il Comune sono molto contenti del fatto che un evento di questa importanza e valore sia ospitato proprio al PalaDozza, un impianto ancora in grande forma e in grado di ospitare un torneo così importante. Per questo ringraziamo Virtus che ha reso questo possibile. La comunità è dunque invitata a partecipare: abbiamo fatto importanti convenzioni e abbiamo promosso l’evento sui canali ufficiali e nelle scuole. Sarebbe bello che il PalaDozza fosse pieno di giovani, per fare in modo che essi possano identificarsi nei giovani in campo e magari sognare di poter arrivare anche loro a giocare questo tipo di partite».

Il programma

Nel girone che verrà ospitato al PalaDozza di Bologna dal 13 al 15 marzo (qui i biglietti) ci saranno:

GIRONE A:

Dolomiti Energia Trento

FC Barcelona

FC Bayern Munich

Paris Basketball

GIRONE B:

• Fundacion Baskonia-Alaves

• Virtus Bologna

• Panathinaikos Athens

• Next Generation Team (composto da giocatori di spicco provenienti da club non rappresentati nelle qualificazioni, continuerà a partecipare a tutte le tappe del calendario, senza diritto di qualificazione alla fase finale)

Le partite si articoleranno in 6 partite nelle prime due giornate e le 4 partite finali (8°-7°, 6°-5°, 4°-3°, 2°-1°) nella giornata conclusiva domenica 15. La finale verrà giocata alle ore 16.00, in modo da consentire ai tifosi di poter assistere poi al big-match di campionato tra Virtus Olidata Bologna e EA7 Emporio Armani Milano.

