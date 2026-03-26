Continua il brutto momento Virtus, vittoria Olimpia per 103-87 in Eurolega

Olimpia Milano vs Virtus Bologna 103-87 (32-19, 25-30; 22-17, 22-21)

Olimpia Milano: Mannion 4, Ellis 18, Booker 14, Tonut, Bolmaro 5, Brooks 10, Leday 19, Ricci 6, Guduric 12, Shields 2, Nebo 11, Sestina. Coach Poeta.

Virtus Bologna: Vildoza 9, Edwards 3, Niang 15, Smailagic 7, Alston 10, Hackett 6, Ferrari 3, Morgan 14, Diarra 6, Jallow, Diouf 14, Akele. Coach Ivanovic.

Le statistiche complete.

La Cronaca

Olimpia: Ellis, Guduric, Shields, Leday, Nebo

Virtus: Edwards, Alston, Niang, Smailagic, Diouf

Parte male la V Nera che subisce subito un parziale iniziale di 6-0 fermato da una gran schiacciata di Niang. Non cambia però il copione e Ivanovic è obbligato a chiamare timeout sul 11-2 dopo pochi minuti di gioco. Esce bene la Virtus con un parziale di 5-0 e un assetto rivoluzionato in cui incide anche Aliou Diarra. L’Olimpia trova però ottime percentuali dall’arco mentre fanno più fatica Hackett e compagni che chiudono il primo quarto sul 32-19.

Continuano anche in avvio di seconda frazione le problematiche difensive bianconere, Milano produce tanto e prova a creare un allungo importante. Le V Nere reagiscono con difesa e canestri riportandosi sul -10. Parziali e contro parziali tra le due formazioni ma a sfruttare meglio è la Virtus che si porta sul 44-37 dopo 15′ di gioco. Per Milano è la precisone dai 6,75 di Leday a fare la differenza con il suo 4/4 che vale il nuovo +10. Finisce con una brutta difesa di Vildoza il primo tempo, Ellis sfrutta l’occasione e realizza la tripla del 57-49.

Secondo Tempo

Ancora un avvio di quarto deficitario per la formazione felsinea che subisce un parziale da 7-0 per via della carenza difensiva messa in campo. Milano mantiene il controllo del match, le V Nere provano timidi tentativi di prendersi l’inerzia ma puntualmente arrivano le giocate di Leday che rimette il doppia cifra la distanza tra le due compagini. Cala la squadra di Ivanovic due perse sanguinose di Morgan e +16 Milano. Hackett e compagni capaci di inserirsi nei momenti di disattenzione milanese, con il 23 che firma il nuovo -10 a 12′ dalla fine, timeout Poeta. Sul finale di quarto spreca tanto la compagine emiliana che chiude ancora sotto, 79-66 il terzo periodo di gioco.

Assenza mentale per le V Nere che ripeto l’ennesima pessima partenza di quarto con un parziale subito di 8-0 per un pesante -21. Cerca la reazione la formazione bianconera con un parziale da 5-0, Poeta non vuole far correre i felsinei e ferma il gioco con un timeout. Gara che perde d’interesse per quanto concerne il risultato finale, ma rimangono i nervosismi tipici di una sfida destinata ad altri capitoli nel corso della stagione. V Nere che provano a rosicchiare qualche punto per diminuire un passivo fin troppo pesante. Terza sconfitta in fila per la Virtus Bologna, vince l’Olimpia 103 – 87 ad Assago.

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