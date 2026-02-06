BasketVirtus Bologna
Troppo Olympiacos per questa Virtus, finisce 109-77 al Pireo!
La cronaca e i numeri del match di Eurolega
VIRTUS BOLOGNA – OLYMPIACOS PIREO 109-77 (24-23, 37-11; 29-16, 20-27)
- Olympiacos Pireo: Walkup 5, Ward 7, Vezenkov 20, Netzipoglou, Dorsey 18, Peters 6, Milutinov 7, Hall 8, Joseph 5, McKissic 10, Jones 10, Forunier 11. All: Bartzokas
- Virtus Bologna: Vildoza 4, Edwards 11, Niang, Accorsi, Smailagic 7, Alston Jr 16, Canka, Hackett 15, Ferrari 2, Diarra 4, Jallow 13, Akele 6. All: Ivanovic.
La Cronaca di Olympiacos – Virtus
Parte con il giusto approccio la Virtus Bologna che sul campo dell’Olympiacos si presenta con la tripla ben costruita di Jallow. Prende le misure anche in difesa la squadra bianconera che riesce a costruire un primo piccolo vantaggio sul +4. Il tedesco virtussino attacca bene l’area trovando subito 9 punti, L’Oly si riprende il vantaggio ma è Edwards a firmare il contro sorpasso con due giocate importanti. La squadra di Ivanovic arriva anche sul +5 ma è la formazione di casa a chiudere in vantaggio sul 24-23 la prima frazione di gioco.
I greci aprono con un parziale di 4-0, le V Nere costruiscono per rimanere aggrappate evitando il primo tentativo di fuga. Questa arriva con la striscia di Vezenkov che mette in fila 5 punti firmando il +9 biancorosso. Alza ulteriormente il ritmo difensivo la squadra del Pireo che forza le perse della Virtus, questa scivola via sul 44-28 dopo 15′ di gioco. Non sbagliano nientw Vezenkov e compagni che arrivano fino al +21 in un secondo quarto da incubo per i felsinei. Sprofonda sul 61-34 la V Nera, troppo Olympiacos nel secondo quarto.
Secondo Tempo
Inizia con qualche giro a vuoto la formazione ellenica, la Virtus però non ne approfitta e continua a scavare la fossa del punteggio negativo. Gara che passa da subito ad uno scontro con la sola finalità di non cadere in un passivo umiliante, quando si tocca anche il -40. Ivanovic decide comunque di non allargare le rotazioni ai vari Ferrari, Accorsi e Canka. Si chiude sul 89-50 il terzo quarto.
Gara peggiore della stagione per la Virtus Bologna che dura solo dieci minuti per poi crollare sotto una serata perfetta dell’Olympiacos. L’ultimo quarto si gioca solo per regola, senza ovviamente niente da chiedere dal risultato finale. Bianconeri in un momento complesso che devono ora concentrarsi sulla sfida di questo lunedì in casa della capolista Brescia in LBA. Buoni segnali da Jallow nel primo quarto, per il numero 34 che ha bisogno di uscire da un momento non brillante della sua stagione. Finisce 109-77 al Pireo tra Olympiacos e Virtus Bologna.
