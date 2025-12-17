Pajola, futuro lontano da Bologna? All’orizzonte c’è il Monaco

Divenuto capitano della Virtus Bologna all’inizio della stagione corrente, Alessandro Pajola è al momento la vera bandiera delle V Nere, il suo futuro sotto le due torri pare però incentro. Cresciuto nelle giovanili dell’Arcoveggio il classe ’99 potrebbe intraprendere una nuova via, quella ormai sempre più ricercata dai giocatori italiani: l’estero, specificatamente il Principato di Monaco.

Contratto in scadenza

Il contratto che lega il numero 6 bianconero alla Virtus Bologna scadrà nel giugno 2026 e al momento non sembrano esserci particolari spiragli di rinnovo. La batteria di playmaker in casa V Nera è particolarmente affollata, con Vildoza (uomo di Ivanovic) in testa alle gerarchie. L’idea di un futuro lontano dalle due torri per Pajo sembra però avere radici più profonde e potrebbe portare all’addio al termine della stagione.

La tentazione dal Principato

La squadra di Coach Spanulis avrebbe messo gli occhi sul capitano bianconero già in estate e sembra decisa a portare tra le fila degli esterni un profilo di grande solidità difensiva. Il Monaco ha vissuto una crescita costante negli ultimi anni, fino alla finale di Eurolega persa nella scorsa primavera contro il Fenerbahce. Per il classe ’99 nativo di Ancona, si parlerebbe di un passo in avanti nelle aspirazioni di carriera che al momento non possono, per evidenti motivi, combaciare con il progetto Virtus. A Bologna sarebbe certamente una bandiera ma in Eurolega difficilmente potrebbe ambire alla vittoria del titolo nel giro di breve.

Per le V Nere si tratterebbe di una costruzione differente del proprio assetto Italiani, con l’arrivo di Ferrari il gran lavoro per rinnovare Diouf e la presa di un giovane come Niang.

