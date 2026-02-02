Pessime notizie in casa Virtus, Pajola si deve operare

Arrivano pessime notizie in casa Virtus Bologna, Alessandro Pajola, fermo ai box da circa una settimana dovrà fermarsi per un intervento chirurgico al menisco.

Dopo le preoccupazioni legate all’uscita dal campo di Matt Morgan nella gara di ieri sera le V Nere, arriva oggi una pessima notizia che stringe ulteriormente le rotazioni bianconere. Da capire se la società felsinea deciderà ora di muoversi sul mercato. Lo stop del capitano bianconero potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverso tempo.

Il comunicato della Virtus Bologna su Pajola

Virtus Pallacanestro Bologna comunica che Alessandro Pajola, a seguito del protrarsi di dolore e limitazione funzionale al ginocchio sinistro, é stato sottoposto ad ulteriori indagini specifiche che hanno evidenziato una lesione al menisco esterno. Il giocatore si sottoporrà di conseguenza ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. I tempi di recupero verranno definiti a seguito dell’intervento.

La situazione infortuni

Recuperato Luca Vildoza in cabina di regia, Dusko Ivanovic perde per un tempo non ancora definito ma sicuramente influente il suo numero 6. Dopo la partenza di Taylor le V Nere hanno ripresentato Daniel Hackett tra le rotazioni dei playmaker. Il numero 23 sembrava essere ormai un jolly tra ala e guardia, ma con lo stop di Pajola il suo utilizzo tornerà definitivamente in cabina di regia.

La formazione felsinea presenta inoltre l’infortunio di Alen Smailagic, fermo ai box ormai da diverso tempo. Si attendo nei prossimi giorni anche gli aggiornamenti legati a Matt Morgan. Il numero 30 virtussino ha subito ieri sera una distorsione alla caviglia che gli ha permesso di giocare solamente quattro minuti ne quali ha segnato 8 punti. Lo stesso statunitense ha rassicurato i tifosi con un post su “X” nel quale ha scritto «I will be ok! Be back soon». La Virtus avrà bisogno ora di tutti i suoi uomini per affrontare uno dei momenti più delicati della stagione tra Eurolega, LBA e Coppa Italia.

