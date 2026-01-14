Pillastrini: «Ferrari ha grande forza mentale, sottopressione da il meglio»

L’arrivo di Francesco Ferrari in casa Virtus Bologna non è passato certo sotto traccia, lo sa bene Stefano Pillastrini, coach che a Cividale lo ha portato ad esprimersi ai massimi livelli. Passato anche da Bologna, sia in Fortitudo che in Virtus, l’attuale coach del team Friulano è stato intervistato dal Resto del Carlino. Pillastrini ha parlato del salto verso LBA ed Eurolega di Ferrari, sul quale scommette per un adattamento di livello.

Le parole di Coach Pillastrini

Il coach di Cividale ammette come la sua squadra non fosse ancora pronta a perdere un giocatore così importante per la propria economia di squadra: «Speravamo di averlo fino a fine mese. Ma siamo contenti per lui». Un classe 2005 chiamato ad un salto importante: «E’ un ragazzo molto competitivo, che sottopressione da il meglio. Non avrà problemi a proporsi anche a livelli più alti».

Le differenze più importanti da Cividale alla Virtus Bologna Pillastrini le individua nel tempo per allenarsi, che ora sarà veramante poco. Inoltre sottolinea come fino a poco tempo fa avesse a disposizione trenta minuti per esprimersi. «Francesco dovrà essere bravo a guardare i compagni e ad assimilare. Stiamo parlando di un rimbalzista eccellente e che ha punti nelle mani. E’ pronto per cimentarsi a livelli più alti».

L’ex coach di Ferrari spiega il perché di questa sicurezza in quello che è stato un suo ragazzo: «Ha grande forza mentale, autostima e solidità. Ha nelle corde la capacità di adattarsi. L’Eurolega ha sicuramente più velocità e atletismo. Deve solo capire di quanto si alza l’asticella. Ma per raggiungerla, la raggiunge».

Gli italiani alla Virtus

La Virtus Bologna, a differenza degli anni passati ha cambiato prospettiva sul reparto italiani, puntando sempre di più su ragazzi giovani a cui dare la possibilità di affermarsi. Pillastrini, che in questo è uno dei migliori, conferma: «C’è Diouf che ho avuto a Reggio Emilia, per me era già pronto, poi furono fatte altre scelte. Con Banchi prima e Ivanovic poi si è preso i suoi spazi. Sono contento».

Il coach sottolinea anche l’importanza di Niang: «Alla Fortitudo non ha avuto spazio, a Trento si. Per certe cose è fenomenale». Non mancano poi gli apprezzamenti per Pajola, Akele e anche Daniel Hackett: «Ha vinto l’Eurolega in quintetto base. Mi sembra che qualcosa l’abbia già dimostrata e continui farlo».

Sulla Virtus in generale apprezzamenti per la gestione di Ivanovic: «Mi sembra faccia sempre scelte precise. Sulla base del rendimento, senza guardare al passaporto o alla carta d’identità. Così coinvolge tutto il gruppo».

Fonte: Alessandro Gallo – Il Resto del Carlino

