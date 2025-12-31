Niang nominato Best Ita della tredicesima giornata di LBA

La vittoria contro Trieste è arrivata con una una prestazione non certo brillante da parte della Virtus Bologna, che è stata però capace di lottare di squadra e Saliou Niang è stato uno dei profili simbolo del match. Non a caso l’azzurro è stato votato come miglior italiano della giornata di LBA davanti a Librizzi e Mannion.

La prestazione di Saliou Niang

L’ex Trento ha giocato ben trenta minuti di grande intensità ed è stato il più utilizzato tra i virtussini. Nella sua gara a livello numerico spiccano i 12 punti e 6 rimbalzi (migliore dei bianconeri). Da sottolineare anche la precisione al tiro con un pulitissimo 6/7 da due punti.

Saliou rimane però uno di quei giocatori per i quali i numeri non sono abbastanza nel raccontare una prestazione. L’intensità difensiva e la voglia di lottare su tutti i palloni sono le caratteristiche che ancora oggi lo portano ad un livello superiore. Pian piano sta riuscendo ad essere sempre migliore anche nella lettura del gioco e l’esperienza in Eurolega, dove alle volte fatica, sarà a fine anno un plus incalcolabile per i momenti caldi della stagione.

Il rapporto con Ivanovic

Tutti sappiamo quanto Dusko Ivanovic possa essere duro, non a caso viene descritto come un sergente di ferro. Questo lo sta provando sulla propria pelle anche Niang che spesso, sopratutto in Eurolega viene ripreso in maniera veemente dal tecnico montenegrino. Lo stesso che però lunedì sera ne ha esaltato in sala stampa l’ottima prestazione e sappiamo quanto non sia solito parlare dei singoli Dusko Ivanovic.

Per Niang il passaggio da Galbiati a Ivanovic è sicuramente qualcosa di forte, il primo lo ha lanciato facendolo crescere e dandogli fiducia anche quando sembrava essere solo uno che saltava tanto. L’altro sembra avere l’obiettivo di renderlo una macchina da guerra pronta a sacrificarsi per il bene del collettivo, lasciandogli anche spazio di brillare quando possibile.

