Saliou Niang nominato MVP e Best Ita del diciassettesimo turno di LBA

La 17ª giornata di campionato sorride alla Virtus Olidata Bologna, che nel successo contro la Vanoli Basket Cremona trova ancora una volta in Saliou Niang uno dei protagonisti assoluti. L’ala italiana conquista il premio di MVP Unipol e Best ITA Fastweb del turno grazie a una prestazione di grande sostanza e maturità: 11 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, per un totale di 28 di valutazione, numeri che certificano un impatto totale sui due lati del campo.

Una Virtus dall’identità sempre più giovane e Italiana

La prova di Niang non è solo una fotografia della sua crescita individuale, ma diventa il simbolo di una Virtus che sta dando spazio e fiducia ai giovani italiani, raccogliendone i frutti. Contro Cremona, infatti, il contributo dei talenti azzurri è stato evidente non solo nei minuti giocati, ma soprattutto nell’intensità, nell’energia e nella capacità di incidere nei momenti chiave della partita.

Niang ha mostrato personalità e intelligenza cestistica, risultando decisivo a rimbalzo, solido in difesa e sempre pronto a coinvolgere i compagni. Una prestazione da veterano, nonostante l’età, che conferma il percorso di crescita intrapreso dall’ala bianconera e il lavoro svolto dallo staff tecnico nel valorizzare i profili più giovani del roster.

Accanto a lui, anche altri giovani italiani hanno risposto presente, dimostrando come la Virtus stia costruendo non solo risultati immediati, ma anche una base solida per il futuro. Una scelta che rafforza l’identità del club e manda un segnale chiaro al movimento: investire sui giovani può essere una risorsa concreta, anche ad altissimo livello. Tra questi da sottolineare come Matteo Accorsi, classe 2007 e prodotto delle giovanili bianconere abbia trovato diversi minuti in campo partendo tra i primi cinque di Coach Ivanovic.

La vittoria contro Cremona, dunque, va oltre i due punti in classifica. È la conferma di un progetto che unisce ambizione e sviluppo, con Saliou Niang a rappresentarne oggi il volto più luminoso.

