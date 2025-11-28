Sorokas: «Giocare al PalaDozza dà i brividi. È un onore giocare per questi tifosi»

Questo pomeriggio alle ore 18.00 al Fortitudo Store di Via Riva di Reno, 4, il giocatore biancoblù Paulius Sorokas ha rilasciato alcune dichiarazioni anche alla stampa presente, tra cui la Redazione di 1000 Cuori Rossoblù. Queste le parole dell’Ala numero 9, sempre più protagonista della squadra di coach Caja.

Le parole di Paulius Sorokas

Domenica una vittoria importante: «Con Forlì è stata una partita dura, ma la abbiamo portata a casa e siamo contenti del risultato».

Un pò di riposo in vista della ripresa: «Ci stiamo allenando in questi giorni, stiamo sistemando il nostro gioco e non vediamo l’ora di tornare in campo».

Sei soddisfatto di quanto stai dando in campo?: «Sono abbastanza contento ma possiamo fare ancora di più. Ma possiamo fare ancora meglio e stiamo lavorando per questo».

Che legame hai con il PalaDozza?: «Giocare al PalaDozza dà i brividi, l’atmosfera che si vive in casa è difficile da spiegare a chi non ci è mai stato. Rimane sempre un onore giocare qui e per questi tifosi».

Che campionato stai vivendo?: «Ogni domenica non sai chi è la favorita. Ogni partita è importante e la prepariamo concentrati. A Mercoledì andiamo lì concentrati, sempre cercando di portare a casa il risultato e di combattere come sempre».

