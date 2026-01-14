Trapani esclusa, cambia il calendario di Serie A

Il campionato di Serie A cambia volto a stagione in corso. Con il Comunicato Ufficiale n. 408 del 12 gennaio 2026, il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto l’esclusione della Trapani Shark dalla Serie A 2025/26, costringendo la LBA a rimettere mano al calendario.

Da qui alla fine della regular season, le squadre che avrebbero dovuto affrontare Trapani osserveranno un turno di riposo. Una situazione anomala che riduce ulteriormente il numero di partite effettivamente disputate e che potrebbe incidere anche sugli equilibri di classifica.

CAMBIA IL CALENDARIO DELLA VIRTUS.

Cambia il calendario della 17ª giornata, con la Virtus Bologna che affronterà la Vanoli Basket Cremona nel posticipo di lunedì 26 gennaio alle ore 20.30, in diretta su LBATV e Sky Sport Basket.

Una trasferta da non sottovalutare: Cremona è in piena lotta salvezza e in casa ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Per la Virtus, però, l’obiettivo è chiaro: difendere le posizioni di vertice e continuare a mettere pressione alle dirette concorrenti.

LA CLASSIFICA.

Dopo 16 giornate, la Virtus è stabilmente al primo posto in classifica, in un campionato che vede Milano, Brescia e Trento viaggiare su ritmi simili.

Con l’esclusione di Trapani e i turni di riposo forzati, la gestione delle energie e la continuità diventano fattori ancora più decisivi.

