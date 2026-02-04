La preview di Virtus Bologna – Asvel Villeurbanne

C’è un bivio importante sulla strada europea della Virtus Bologna, che questa sera affronta l’Asvel Villeurbanne in una sfida dal peso specifico notevole per la corsa al play-in. Le V Nere arrivano all’appuntamento incerottate, con assenze pesanti come quelle di Pajola e Morgan. La notizia positiva è rappresentata invece dal rientro di Smailagic, che potrà dare minuti e soluzioni nel reparto lunghi. Servirà l’apporto di tutti per reagire dopo la sconfitta contro Trento. Un ko che ha lasciato scorie e che obbliga la squadra di Ivanovic a una risposta immediata, soprattutto sul piano dell’energia e della continuità difensiva.

La classifica di Eurolega

Il contesto di classifica rende la gara ancora più delicata: Zalgiris e Stella Rossa hanno vinto ieri, allungando e complicando ulteriormente la lotta nelle zone calde. Per la Virtus, dunque, la vittoria è quasi obbligata per riaccorciare in chiave play-in e restare agganciata al gruppo che si gioca l’accesso alla post-season. Il margine di errore è sempre più sottile e ogni partita casalinga diventa un’occasione da sfruttare.

L’avversaria della Virtus: Asvel

Di fronte ci sarà un’Asvel Villeurbanne che, pur vivendo una stagione complicata, ma non insolita, in termini di risultati, continua a essere una squadra scomoda. I francesi non vincono dal 30 dicembre, ma nelle ultime settimane hanno spesso messo in difficoltà avversari di alto livello, come dimostra la sconfitta di misura contro il Panathinaikos, vincente di un solo punto la settimana scorsa. È una squadra che gioca con orgoglio e che ha trovato nuove soluzioni offensive.

Grande attenzione andrà posta su Glynn Watson, guardia con punti nelle mani e capace di accendersi rapidamente, e soprattutto sul nuovo arrivato Braian Angola. L’esterno ha avuto un impatto immediato, mettendo a referto 16 e 20 punti nelle sue prime due partite con la maglia dell’Asvel, diventando subito un riferimento offensivo. Non c’è più Nando De Colo, ma l’esperienza non manca: a guidare la squadra c’è Thomas Heurtel, che viaggia a 9,4 punti di media e resta un giocatore in grado di cambiare ritmo e leggere i momenti della gara.

I precedenti

Il computo tra le due squadre vende le V Nere con 4 vittorie e l’Asvel con una sola, arrivata nel 2024. Il precedente stagionale sorride quindi alla Virtus, che all’andata si impose per 90-83 grazie a una prestazione mostruosa da 36 punti di Edwards. Ripetersi non sarà semplice, ma Bologna sa di avere tra le mani una partita chiave: servono intensità, pazienza e fame, perché la corsa europea passa anche – e soprattutto – da serate come questa.

