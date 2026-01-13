La Virtus Bologna saluta Brandon Taylor

La Virtus Bologna saluta ufficialmente Brandon Taylor. Il playmaker statunitense arrivato a Bologna la scorsa stagione ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Ivanovic e saluta ora la società per cui è stato protagonista nella conquista dello scudetto 2024/25.

Il comunicato della Virtus Bologna su Brandon Taylor

Virtus Pallacanestro Bologna comunica che, a seguito della richiesta del giocatore Brandon Taylor di poter cogliere un’opportunità a lui gradita e una nuova esperienza professionale, ha deciso di concedere il trasferimento al giocatore.

Tutto il club desidera ringraziare Brandon, che ha avuto un ruolo chiave nella conquista dello scudetto della scorsa stagione, per la sua professionalità e serietà che hanno contribuito in maniera importante alla costruzione di un’identità di squadra anche in questa prima parte di stagione.

