Il finale non sorride alla Virtus, il Fenerbahce passa 85-80 in Arena

Virtus Bologna – Fenerbahce Beko Istanbul 80-85 (25-22, 22-18; 13-25, 20-20)

Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Niang 6, Accorsi, Alston Jr 14, Cancka, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2, Diouf 3, Akele. Coach: Ivanovic.

Fenerbahce Beko Istanbul : Bacot 2, Birsen, Melli, Horton Tucker 28, Mahmutoglu 3, De Colo 12, Biberovic 15, Bitim 26 Jantunen 8, Hall 7, Birch 4. Coach: Jasikevicius.

Le statistiche complete.

La Cronaca di Virtus – Fenerbahce

Virtus: Pajola, Edwards, Alston, Akele, Diouf

Fenerbahce: Hall, Mahmutoglu, Biberovic, Melli, Birch

Avvio di gara segnato dai 10 punti in fila di Carsen Edwards che tiene i suoi attaccati ai primi tentativi del Fenerbahce. La Virtus è capace di chiudersi subito anche in difesa dove ghiaccia gli ospiti con 9 punti realizzati e vola subito sul +10 dopo i primi 5′ di gioco. Al rientro dal timeout televisivo il Fener mette in fila due triple firmate De colo – Horton Tucker, la virtus risponde con la coppia Pajola e il solito Edwards. I turchi si affidano totalmente all’ex NBA che continua a trovare il fondo della retina portando i suoi al -3, timeout Ivanovic. Chiude con due giocate importanti la V Nera che trova compattezza difensiva, presenza a rimbalzo e capacità di correre in transizione. Si chiude sul 25-22 il primo quarto con 15 punti del solo Edwards.

I bianconeri mantengono il pallino del gioco partendo dalla difesa che si trova in difficoltà solo con le giocate dei singoli avversari riportandosi così sul +6 dimezzato dal solito Horton Tucker. Si cristallizza sul 32-29 il punteggio con le due squadre che si fanno sopraffare dalle ottime difese in campo. A sbloccarsi è la squadra di Coach Ivanovic che con un parziale di 5-0 fa infuriare la panchina turca. Non cambia il copione in campo, la Virtus mantiene il controllo grazie alla sua coralità e si porta alla pausa lunga sul 47-40 sui Campioni d’Europa in carica.

Secondo Tempo

La Virtus rientra costruendo buoni tiri ma senza trovare il fondo della retina. Il Fenerbahce inizia a martellare sul corpo di Edwards che non si fa certo intimorire e sblocca i suoi andando a guadagnarsi due liberi sul 47 pari. La formazione turca ritrova il vantaggio dopo 25′ di gioco con il canestro sulla sirena dei 24” firmato da Biberovic. Continua a faticare in attacco la Virtus che non trova canestri dal campo e dopo aver tenuto in difesa prova a scappare sul +5 il Fener. A sbloccare i bianconeri è il solito Edwards che piazza un fondamentale 2+1. Il finale di quarto si scalda con i botta e risposta tra Edwards e Hall che firmano il 60-65 al termine del terzo periodo.

Attacchi che si bloccano nuovamente, il primo canestro arriva ancora dalla lunetta a firmalo è Morgan dopo il tecnico fischiato a Jasikevicius. Punteggio che rimane basso, la Virtus cerca in tutti i modi di riprendere gli ospiti che mantengono un gap di cinque punti accorciato dal 2+1 firmato Morgan a 5′ dalla fine. Biberovic si riprende puntualmente il margine con una tripla. Nel momento decisivo arrivano le giocate di Hackett che mette i suoi nelle condizioni di riportarsi sul -1, timeout Fener. Ancora tripla di Biberovic alla quale risponde Alston a 2′ dalla fine e Edwards ancora rimette i suoi davanti sul 75-74 a 1:20” dalla fine. Risponde Tucker dall’altra parte, la Virtus non trova il contro sorpasso e il numero 8 dei turchi mette la parola fine dai 6,75 regalando il +4 ai suoi a pochi secondi dalla fine.

Non ci sta Edwards che in pochi secondi dalla rimessa rimette tutto sul -1 a 20” dalla fine. Spende fallo la Virtus ma non trema Biberovic con il suo 2/2 che vale il nuovo +3. Gli ospiti spendono il fallo, Edwards non trema ed è ancora -1. Biberovic ancora non sbaglia, Edwards prende due buone conclusioni per il pareggio che non vanno a buon fine e i turchi portano a casa la vittoria con il punteggio di 85-80.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook