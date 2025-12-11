Virtus Bologna – Hapoel Tel-Aviv: che atmosfera si vivrà in città e in Fiera?

Mentre le squadre israeliane, con l’arrivo di dicembre torneranno a giocare le gare casalinghe di Eurolega nei palazzi d’appartenenza, continuano a creare tensioni le trasferte in giro per l’Europa. Bologna è ancora una volta teatro di dissenso per la presenza di squadre israeliane in città.

Questa volta a sfidare la Virtus Bologna sarà l’Hapoel Tel-Aviv, club dalla storia e gli ideali ben diversi da quelli del Maccabi (avversaria delle V Nere il 21 novembre). Inoltre la sfida si giocherà in Fiera e non al PalaDozza. Questo darà modo alle istituzioni di gestire in maniera differente tutto il contorno legato all’ordine pubblico.

Le rassicurazioni dell’assessora Madrid

Il ricordo del 21 novembre non è certo positivo, un venerdì sera segnato dai disordini e una guerriglia urbana che ha lasciato non pochi segni alla città. Per coloro i quali presero parte alla gara giocata sul parquet del PalaDozza, dopo le zone di filtraggio e i controlli rafforzati rispetto al solito, non ci fu’ invece nessun problema.

Questa volta l’augurio è quello di evitare anche i disordini lontano dal palazzo. L’assessora Matilde Madrid ha ribadito ieri come la partita non sia mai stata in discussione e il fatto che si giochi in Fiera possa permettere una gestione più semplice. Nessuna zona rossa o chiusura anticipata delle scuole ma ci sarà comunque una manifestazione organizzata dai Giovani palestinesi e gli attivisti Pro Pal.

Madrid ha dichiarato: «Il Questore e il Prefetto hanno condiviso le misure che si metteranno in campo per gestire l’evento sportivo e l’ordine pubblico. La questione è consentire da un lato la partita, dall’altro che chi vuole manifestare contro lo possa fare».

La manifestazione

Il ritrovo sarà al giardino Parker Lenon e attualmente non sono stati preavvisati eventuali cortei o spostamenti di manifestati. Proprio sulla manifestazione il consigliere comunale con delega agli eventi sportivi, Mattia Santori ha detto: «Penso non si faccia bene alla causa palestinese nel momento in cui si strumentalizza una partita per mettere a ferro e fuoco la città. Penso che questo i collettivi lo abbiano capito, avranno profondo rispetto della città».

Al momento quindi pare che la situazione possa essere ben diversa da quanto successo ormai tre settimane fa nel giorno in cui a Bologna fu’ il Maccabi a presenziare sul parquet del PalaDozza.

Le informazioni per la partita

Virtus Bologna intende comunicare alcune info utili per la partita di Eurolega contro l’Hapoel Tel Aviv. Gara in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20.30 alla Virtus Arena:

i cancelli della Virtus Arena apriranno alle ore 18.30 (2 ore prima della palla a due). Si consiglia fortemente a tutti i tifosi di arrivare con largo anticipo,

in fase di ingresso verrà richiesto il controllo di un documento di identità sia per i singoli biglietti sia per gli abbonamenti,

qualsiasi titolo di accesso (biglietto o abbonamento) è nominale ed incedibile,

La vendita dei biglietti intanto è stata chiusa già nella giornata di ieri alle ore 19.

